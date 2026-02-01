Λιβάνιος: «Ετοιμάζουμε ηλεκτρονική ψήφο σε ψηφιακά εκλογικά τμήματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028»

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, χαρακτήρισε «απολύτως ομαλή» τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου που εφαρμόστηκε στις πρόσφατες ευρωεκλογές, σημειώνοντας ότι επόμενος στόχος είναι η αξιοποίησή της και στις εθνικές εκλογές.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στην Ertnews, η επιστολική ψήφος συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση προβλημάτων μετακίνησης που καταγράφηκαν τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία.

Παράλληλα, ο κ. Λιβάνιος αποκάλυψε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για την προετοιμασία της ηλεκτρονικής ψήφου, με ορίζοντα τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028.

«Τη διαδικασία τη διαμορφώνουμε τώρα», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ψηφοφόροι να μπορούν να μετακινούνται εντός του δήμου όπου βρίσκονται για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο πολίτης θα μπορεί να προσέρχεται σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο του δήμου όπου βρίσκεται, ανεξαρτήτως του δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Εκεί, ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα ταυτοποιεί τον ψηφοφόρο και η ψήφος θα καταχωρίζεται ηλεκτρονικά μέσω τάμπλετ, εντός παραβάν. «Θα μπορείς, για παράδειγμα, να βρίσκεσαι στην Αγία Παρασκευή και να ψηφίζεις για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε ότι όλα τα παραπάνω εξετάζονται στο πλαίσιο της αξιοποίησης κάθε διαθέσιμου εργαλείου με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες.