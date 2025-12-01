Λατινοπούλου: «Ώπα, είπαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί τον μήνα» – Η αντίδραση της για τη σύγκριση με την Κωνσταντοπούλου (Βίντεο)
Τι ανέφερε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντέδρασε όταν υπήρξε σύγκριση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο Άκης Παυλόπουλος τόνισε ότι οι απόψεις της για τους αγρότες έχουν πολλές ομοιότητες με αυτές της κ. Κωνσταντοπούλου.
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου από την πλευρά της έδειξε να αιφνιδιάζεται, κάνοντας τον σταυρό της και είπε: «Ώπα. Είπαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί τον μήνα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αντιτίθεται πλήρως στις αρχές μας και επιθυμεί να επωφεληθεί από τα ίδια προνόμια που αποκόμισαν οι προκατόχοι της».
Δείτε όσα συνέβησαν στο 08:07
