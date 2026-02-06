Λατινοπούλου: “Κάτω τα χέρια από το λιμενικό, θανατική ποινή στους διακινητές” – Τo αιχμηρό σχόλιο κατά του Βελόπουλου

Για πλήθος θεμάτων της επικαιρότητας ρωτήθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά την διάρκεια συνέντευξης της το πρωί της Παρασκευής (6/2).

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αναφέρθηκε αρχικά στο κόμμα Καρυστιανού, εκτιμώντας ότι «γενικά προσπαθεί να αντλήσει δυνάμεις από όλες τις δεξαμενές», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως το συγκεκριμένο εγχείρημα «δεν μας αγγίζει», καθώς – όπως είπε – «εμείς ποτέ δεν καπηλευτήκαμε και δεν εργαλειοποιήσαμε τα Τέμπη».

Ταυτόχρονα επιτέθηκε στον Κυριάκο Βελόπουλο, υποστηρίζοντας ότι «πολλοί δεν γνωρίζουν το ποιον του» και ότι όσα λέει και πράττει εδώ και χρόνια συνιστούν «τερατολογίες».

«Αυτό που μας λείπει είναι η σοβαρότητα. Σε ποιους νομίζει ότι απευθύνεται; Σε ιθαγενείς; Μιλάμε για επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπαρμπά ξερόλα», είπε για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.

Αιχμηρά ήταν και τα σχόλια της για την τραγωδία στην Χίο καθώς η κ. Λατινοπούλου έστειλε μήνυμα στήριξης προς το Λιμενικό Σώμα, λέγοντας «κάτω τα χέρια από το Ελληνικό Λιμενικό που φυλάει Θερμοπύλες».

Εξέφρασε τη λύπη της για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, ωστόσο όπως τόνισε πρόκειται για «λαθροδιακινητές που λειτουργούν ανενόχλητοι», διερωτώμενη «πού είναι οι συλλήψεις τους».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξεταστεί η θανατική ποινή σε ολόκληρη την Ευρώπη για τους λαθροδιακινητές. «Υπήρχε ταχύπλοο με λαθροδιακινητές και λαθρομετανάστες που προσπάθησε να εμβολίσει για να αποφευχθούν συλλήψεις», χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρακτική «πάγια τακτική των κυκλωμάτων αυτών».