Λατινοπούλου: “Η Ελλάδα θα σωθεί με επιστροφή νόμου και τάξης και ασφάλειας στις εθνικές μας αξίες”

Κάθε ενδεχόμενο συμπόρευσης με τη ΝΔ μετεκλογικά απέκλεισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Συγκεκριμένα, η κ. Λατινοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε ως «ψευτοδίλημμα» και «επικοινωνιακό τρικ» χαρακτήρισε το ερώτημα «Μητσοτάκης ή χάος», προσθέτονας: «Εμείς είμαστε κεντροδεξιό κόμμα, έχει κάνει εθνική προσπάθεια ο Μητσοτάκης σε τίποτα; Εδώ μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα, δεν θα κάτσουμε να βλέπουμε ένα-ένα κάποια πράγματα από τα χιλιάδες που γίνονται καθημερινά γύρω μας. Δεν υπάρχουν άλλοθι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης».

Όπως είπε, η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει σελίδα με επιστροφή νόμου, τάξης και ασφάλειας στις εθνικές μας αξίες, δηλαδή «στην πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια».

«Εμείς θέλουμε να μας δώσει ο κόσμος διψήφιο ποσοστό στην επόμενη Βουλή – όπου πιστεύω ακράδαντα ότι θα είμαστε μέσα – να εκπροσωπήσουμε τη φωνή του κόσμου», προσέθεσε.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όσους διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αν δεν γνωρίζουν, να διαβάσουν κανένα βιβλίο. Δεν τους αρέσει η Ελλάδα, έχουν αλλεργία. Είναι σαν τους βρικόλακες που τους πετάς αγιασμό όταν δουν την ελληνική σημαία, αυτή είναι η αλήθεια. Ποτέ στη ζωή τους δεν έχουν ακουμπήσει την ελληνική σημαία. Αν δεν τους αρέσει, να πάνε στη Γάζα, να πάνε στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν, εκεί όπου φορούν μαντίλες».

“Ζήτω το Έθνος, ζήτω ο Μεταξάς”

Μάλιστα, αναφερθείσα στους εκπαιδευτικούς που – όπως ανέφερε – προτείνουν κατάργηση των εθνικών επετείων, η κ. Λατινοπούλου υπογράμμισε πως έπρεπε να απολυθούν. «Δεν μπορεί να μην σέβεσαι την ελληνική σημαία. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνεσαι από τους φόρους μας και αντί να διδάσκεις στα σχολεία μας υπέρ της Ελλάδας, να λες να καταργηθούν οι εθνικές εορτές. Αυτός ονομάζεται εκπαιδευτικός και οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε αυτόν τον άνθρωπο; Είδαμε εκπαιδευτικό που να χαρακτηρίζει την ελληνική σημαία ως σεντόνι. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί είναι σκουπίδια και έπρεπε να απολυθούν χθες».

«Θα το ξαναπώ: ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το Έθνος, ζήτω ο Μεταξάς. Τι θέλετε να πω, ζήτω το ΕΑΜ; Η Ελλάδα τότε είχε έναν φωτισμένο ηγέτη που πήρε την κρίσιμη απόφαση ότι η Ελλάδα δεν παραδίνεται και ο λαός ακολούθησε τον φωτισμένο ηγέτη του. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους του ΚΚΕ που έβγαζαν από το μανιφέστο της Κεντρικής Επιτροπής “καλούμε τους πολεμιστές μας να αρνηθούν να πολεμήσουν”. Στα σχολεία μας ούτε παιδομαζώματα θα κάνουμε, ούτε φυτώρια κομμουνιστικών και σοσιαλιστικών θεωριών θα γίνουν. Τα σχολεία μας είναι εθνική ιστορία».