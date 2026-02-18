Λατινοπούλου για τις φωτογραφίες στην Καισαριανή: “Έχουν κάνει εγκλήματα και οι κομμουνιστές”

Για τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών των 200 αιχμαλώτων που εκτελέσθηκαν στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944 μίλησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, μιλώντας στο Action 24 είπε: «Καλά θα κάνει η Βουλή να ανακτήσει τις φωτογραφίες, περιμένουμε να δούμε αν θα είναι γνήσιες, είναι ιστορικά αρχεία που πρέπει να ανήκουν στο ελληνικό κράτος. Πολλές εκτελέσεις έγιναν εκείνη την εποχή, είναι κάτι που μου προκαλεί στεναχώρια. Όσοι πολέμησαν για την πατρίδα και θυσιάστηκαν για την ελευθερία τους τιμούμε».

Στη συνέχεια είπε: «πάρα πολλοί έδωσαν ιστορικούς αγώνες και για τον Μεταξά είπα ότι είπε το ένδοξο ΌΧΙ. Το να συντηρούνται οι διαχωρισμοί και να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς μια κατεύθυνση και τα άλλα να τα ξεχνάμε… Αν είναι να τιμήσουμε κάποιον δεξιό τότε υπάρχουν διχογνωμίες και εμφυλιοπολεμικά μίση. Καλό είναι να τελειώνουμε με τους διαχωρισμούς.

Όσοι πολέμησαν για την ελευθερία δεν τους ξεχωρίζω. Από εκεί και πέρα έχουν κάνει εγκλήματα και οι κομμουνιστές αλλά δεν είναι της παρούσης να τα συζητήσουμε. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν μνημεία και αγάλματα. Είναι μονόπλευρη η ευαισθησία και αυτό πρέπει να τελειώνει, από εμάς δεν θα συνεχίσει να υπάρχει ανοχή σε αυτή την μονόπλευρη ευαισθησία».

Η κ. Λατινοπούλου συνέχισε λέγοντας: «Αν θέλετε να μιλήσουμε ρωτήστε με και για το παιδομάζωμα.

Μόνο κομμουνιστές το έκαναν, αυτοί έπαιρναν τα παιδιά από τις οικογένειες. Μην μονοπωλεί μονόπλευρα αυτή η ιδιαίτερη ευαισθησία προς μια κατεύθυνση.

Πολλοί πολέμησαν για την Ελλάδα αλλά μονόπλευρα αφιερώνουμε χρόνο σε μια πλευρά που όλως τυχαίως είναι πάντα κομμουνιστές».