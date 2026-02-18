Το προφίλ του συλλέκτη των φωτογραφιών της Καισαριανής – Ειδικός στην πώληση αντικειμένων και έγγραφων του Γ’ Ράιχ

Στη Γάνδη αναμένεται να βρεθούν οι Έλληνες εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συναντηθούν με τον Βέλγο συλλέκτη που έθεσε προς πώληση στο eBay τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής από την Πρωτομαγιά του 1944.

Οι εμπειρογνώμονες θα διαπιστώσουν τη γνησιότητα των 12 φωτογραφιών-ντοκουμέντων και στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι περαιτέρω ενέργειες για τη διαφύλαξη και την αξιοποίησή της.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τη στιγμή που τα ντοκουμέντα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, το αίτημα για την απόκτησή τους έχει αποκτήσει πλέον χαρακτήρα κινήματος.

Ποιος είναι όμως ο Βέλγος συλλέκτης που έθεσε σε ηλεκτρονική δημοπρασία τις ανεκτίμητης αξίας φωτογραφίες;

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για έναν απόφοιτο Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Γάνδης, που δραστηριοποιείται από το 2015 μέσω μιας αμιγώς ηλεκτρονικής εταιρείας.

Η επιχείρησή του ειδικεύεται αποκλειστικά στην πώληση στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Γ’ Ράιχ, ενώ έως σήμερα έχει πολήσει έναν τεράστιο όγκο υλικού που αριθμεί περίπου 47.000 τεμάχια.

Όπως αναφέρει η φλαμανδική εφημερίδα Nieuwsblad, οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονται από 5 έως 550 ευρώ, ενώ ο ρυθμός των καταχωρήσεων φτάνει τις 1.000 ανά μήνα.

Δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας, υπό τον τίτλο «Οργή στην Ελλάδα για τον Βέλγο συλλέκτη», υπογραμμίζει τη βιαιότητα του περιεχομένου των φωτογραφιών.

Ο ίδιος στις ηλεκτρονικές του καταχωρήσεις έβαζε προειδοποιήσεις για σκληρές εικόνες, επισημαίνοντας την ύπαρξη εγκλημάτων πολέμου, πεσόντων στρατιωτών και νεκρών.

Όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Belga, θα κρατήσει αποστάσεις μέχρι να έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές.