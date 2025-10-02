Λατινοπούλου για Ιάσονα Αποστολόπουλο: «Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό» (Βίντεο)

Η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολίασε το βίντεο που δημοσίευσε ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο οποίος συμμετέχει στην αποστολή που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με ανάρτησή της στα social media ανέφερε «τι λέει ρε παιδί μου, σοβαρά; Άχου και δεν μας νοιάζει. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχετε φιλοτιμηθεί να πάτε στα κατεχόμενα της Κύπρου, ούτε ποτέ νοιαστήκατε να κάνετε κάτι για τις δεκάδες χιλιάδες σφαγές χριστιανών. Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο που έφερε την αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου ο Ιάσονας Αποστολόπουλος ανέφερε «λέγομαι Ιάσονας Αποστολόπουλος και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου».