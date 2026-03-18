Λάουρα Κοβέσι στο Ευρωκοινοβούλιο: «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μεμονωμένη» – Στο μικροσκόπιο πολιτικά πρόσωπα

Οι αποκαλύψεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνουν πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη υπόθεση, αλλά για ένα σύνολο ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα.

Πολλαπλές έρευνες και νέες δικογραφίες

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της Επιτροπής LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, η κα Κοβέσι τόνισε ότι οι υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολλές και διαρκώς διευρύνονται.

Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου η δεύτερη δικογραφία για τον οργανισμό έχει ήδη διαβιβαστεί στο Λουξεμβούργο και αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ανοίγοντας τον δρόμο για κοινοβουλευτικές εξελίξεις.

Στο μικροσκόπιο πολιτικά πρόσωπα

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, η νέα δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει αναφορές σε περισσότερα από δέκα πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργός. Παράλληλα, γίνεται λόγος για καταγεγραμμένες συνομιλίες βουλευτών με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σχετίζονται με παρεμβάσεις για τη χορήγηση επιδοτήσεων εκτός προβλεπόμενων διαδικασιών.

Πιέσεις για επίσπευση και κίνδυνος παραγραφής

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με εμπλεκόμενη την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, έχει ζητήσει την επιτάχυνση των ερευνών από την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να ολοκληρωθεί ο σχετικός φάκελος εντός Μαρτίου. Στόχος είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παραγραφής αδικημάτων και να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες απόδοσης ευθυνών.

Το ζήτημα του άρθρου 86

Η κα Κοβέσι έχει επανειλημμένα αναφερθεί και στο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να λειτουργεί ανασταλτικά στις έρευνες, καθώς περιορίζει τη δυνατότητα πλήρους διερεύνησης υποθέσεων που αγγίζουν πολιτικά πρόσωπα. Όπως έχει τονίσει, η αναθεώρησή του θα μπορούσε να ενισχύσει τη συμβατότητα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Πολιτικές αντιδράσεις και αιχμές

Στο πολιτικό πεδίο, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Κώστας Αρβανίτης σχολίασε αιχμηρά τις εξελίξεις, κάνοντας λόγο για νέες δικογραφίες που επιβεβαιώνουν το εύρος του σκανδάλου.

Την ίδια στιγμή, η στάση της κας Κοβέσι απέναντι σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ερμηνεύτηκε ως επιφυλακτική, χωρίς να αποδίδονται σαφή εύσημα για τη συνεργασία των ελληνικών αρχών.

— Kostas Arvanitis 🔻 (@kostarvanitis) March 18, 2026

Ένα σκάνδαλο με συνέχεια

Το σκηνικό που διαμορφώνεται υποδηλώνει ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέχει πολύ από την ολοκλήρωσή της. Με πολλαπλές δικογραφίες, πιθανές κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κίνδυνο ευρωπαϊκών κυρώσεων να παραμένει ανοιχτός, η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πολιτικό και δικαστικό θρίλερ.