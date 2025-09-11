Κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ΔΕΘ – Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Το φως της δημοσιότητας είδαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην 89η ΔΕΘ το περασμένο Σάββατο 6/9.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία λίγες ημέρες μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη έχει ανεβάσει τα ποσοστά της, ενώ οι πολίτες δείχνουν να συμφωνούν με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία

Άνετο προβάδισμα 16,5 μονάδων δίνει στη Νέα Δημοκρατία η νέα δημοσκόπηση της εταιρίας Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Λίγες ημέρες μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι 14% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Στις εκπλήξεις της δημοσκόπησης είναι η τεράστια άνοδος του Κυριάκου Βελόπουλου, καθώς και ότι η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου βρίσκεται πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

Ν.Δ.: 30,5%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,7%

Ελληνική Λύση: 11,5%

ΚΚΕ: 7,4%

Φωνή Λογικής: 4,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Μέρα25: 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%

Νίκη: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,6%

Σπαρτιάτες: 1,3%

Πρόθεση Ψήφου

Ν.Δ.: 24,9%

ΠΑΣΟΚ: 11,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%

Ελληνική Λύση: 9,4%

ΚΚΕ: 6,1%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

Μέρα25: 2,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Σπαρτιάτες: 1,1%

Σοβαρό αγκάθι για τους Έλληνες πολίτες παραμένει η ακρίβεια και ακολουθούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι υποθέσεις διαφθοράς.

Πώς είδαν οι πολίτες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 69,1% των πολιτών δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θεωρώντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ στα νησιά, τους συνταξιούχους, τους νέους και το δημογραφικό δεν είναι αυτά που περίμεναν.

Την ίδια ώρα το 63,8% των πολιτών απαντά ότι δεν θα δει καμία βελτίωση στα οικονομικά του μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, σε αντίθεση με το 25,6% που υποστηρίζει ότι θα δει μία μικρή βελτίωση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος για την πρωθυπουργία της χώρας με ποσοστό 27,9% και τον Νίκο Ανδρουλάκη να ακολουθεί με 7,2%.

Σε ερώτηση της δημοσκόπησης για ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή της χώρας το 63,5% κρίνει αρνητικά μία τέτοια κίνηση και 30,1% τάσσεται υπέρ.

Παράλληλα το 66,8% απαντά ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μόλις 26% να απαντά θετικά.

Δημοσκόπηση Interview: Πώς κρίνουν τα μέτρα της ΔΕΘ οι πολίτες

Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της Political, καθώς είναι η πρώτη έρευνα που βλέπει το φως της δημοσιότητας μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 21,9%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 8,1%

ΚΚΕ: 7,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,6%

Φωνή Λογικής: 4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,8%

ΜέΡΑ25: 3,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

Νέα Αριστερά: 2,1%

Νίκη: 1,9%

Αναποφάσιστοι: 17,2%

Άλλο κόμμα: 10%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 26,7%

ΠΑΣΟΚ: 14,6%

Ελληνική Λύση: 9,8%

ΚΚΕ: 8,8%

Φωνή Λογικής: 4,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4,2%

ΜέΡΑ25: 4,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,1%

Νέα Αριστερά: 2,6%

Νίκη: 2,3%

Άλλο: 12,2%

Στην ερώτηση, «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο», οι πολίτες απαντούν:

Κανένας: 28,9%

Κυριάκος Μητσοτάκης: 27%

Νίκος Ανδρουλάκης: 9,7%

Κυριάκος Βελόπουλος: 7,8%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 6,3%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 5,4%

Στέφανος Κασσελάκης: 4%

Σωκράτης Φάμελλος: 3%

Αλέξης Χαρίτσης: 3%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2,8%

Ποιον επιλέγουν ανάμεσα σε Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καρυστιανού, ποιον θα επέλεγαν, οι πολίτες απαντούν:

Καρυστιανού: 25%

Τσίπρας: 13%

Σαμαράς: 9%

Παράλληλα, το 50% απαντά πως δεν παρακολούθησε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το 32% απαντά πως ήταν ίδια με τις προηγούμενες ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού, και το 17% απαντά πως ήταν ανανεωμένος με νέα πρόταση.

Επίσης, το 57% ζητεί πρόωρες εκλογές, ενώ το 41% θέλει η κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη θητεία της.

Δημοσκόπηση Interview: Πώς κρίνουν τα μέτρα της ΔΕΘ

Όσον αφορά στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο, ενώ το 22% απαντά πως έμεινε πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

Το 58% απαντά πως δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που θεωρεί πως το αφορά προσωπικά, ενώ το 40% απαντά πως υπάρχει.

Τι δυσκολεύει περισσότερο την καθημερινότητα

Την ίδια ώρα, το 37% απαντά πως δυσκολεύεται στις αγορές του στο σούπερ μάρκετ, το 31% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος, το 13% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει κάποια έκτακτη δαπάνη, το 12% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει ενοίκιο ή κοινόχρηστα και το 4% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει του λογαριασμούς του τηλεφώνου.