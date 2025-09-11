Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία, προβάδισμα 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ – Πώς κρίνουν οι πολίτες τα μέτρα της ΔΕΘ

Άνετο προβάδισμα 16,5 μονάδων δίνει στη Νέα Δημοκρατία η νέα δημοσκόπηση της εταιρίας Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Λίγες ημέρες μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι 14% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Στις εκπλήξεις της δημοσκόπησης είναι η τεράστια άνοδος του Κυριάκου Βελόπουλου, καθώς και ότι η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου βρίσκεται πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

Ν.Δ.: 30,5%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,7%

Ελληνική Λύση: 11,5%

ΚΚΕ: 7,4%

Φωνή Λογικής: 4,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Μέρα25: 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%

Νίκη: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,6%

Σπαρτιάτες: 1,3%

Πρόθεση Ψήφου

Ν.Δ.: 24,9%

ΠΑΣΟΚ: 11,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%

Ελληνική Λύση: 9,4%

ΚΚΕ: 6,1%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

Μέρα25: 2,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Σπαρτιάτες: 1,1%

Σοβαρό αγκάθι για τους Έλληνες πολίτες παραμένει η ακρίβεια και ακολουθούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι υποθέσεις διαφθοράς.

Πώς είδαν οι πολίτες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 69,1% των πολιτών δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θεωρώντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ στα νησιά, τους συνταξιούχους, τους νέους και το δημογραφικό δεν είναι αυτά που περίμεναν.

Την ίδια ώρα το 63,8% των πολιτών απαντά ότι δεν θα δει καμία βελτίωση στα οικονομικά του μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, σε αντίθεση με το 25,6% που υποστηρίζει ότι θα δει μία μικρή βελτίωση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος για την πρωθυπουργία της χώρας με ποσοστό 27,9% και τον Νίκο Ανδρουλάκη να ακολουθεί με 7,2%.

Σε ερώτηση της δημοσκόπησης για ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή της χώρας το 63,5% κρίνει αρνητικά μία τέτοια κίνηση και 30,1% τάσσεται υπέρ.

Παράλληλα το 66,8% απαντά ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μόλις 26% να απαντά θετικά.