Κυριάκος Πιερρακάκης: «Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου – Θα προσπαθήσω να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ομόφωνη εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup παραχώρησε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου, με συγκινεί αυτό το κλίμα συνεργασίας και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πασκάλ Ντόναχιου για τον ηγετικό του ρόλο στην ομάδα που κατάφερε πάντα να δημιουργήσει συναίνεση», τόνισε στην έναρξη της ομιλίας του.

«Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, χρειαζόμαστε συνεργασία. Θα προσπαθήσω να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με κοινό στόχο, με κοινό νόμισμα», συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι πάντα ήταν στόχος του η ενότητα του Eurogroup.

«Η παλιά διάκριση της Ευρώπης ανάμεσα στον Βορρά και το Νότο, ανάμεσα στους σπάταλους και τους συνετούς έχει φύγει. Θα σταθώ στις ευθύνες μου με αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη», ανέφερε.

«Θέλω να πω λίγα λόγια για τη χώρα μου την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Ήταν πριν από 10 χρόνια που το debate στις Βρυξέλλες ήταν το αν η Ελλάδα θα είναι εντός ή εκτός του ευρώ. Και η Ελλάδα άντεξε. Κι αυτό είναι μία δήλωση για πολλά πράγματα. Είναι μία δήλωση που δείχνει τη συλλογική δύναμη των ανθρώπων. Είναι μία δήλωση που δείχνει την αλληλεγγύη της Ευρώπης και της βοήθειας στις πιο δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε.

Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη για την ελληνική οικονομία

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, επικρατώντας του Βέλγου υπουργού Οικονομικών Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, σε μια διαδικασία με έντονο πολιτικό και συμβολικό βάρος για την Ελλάδα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης τού ανέθεσαν θητεία δυόμισι ετών στην άτυπη αλλά κομβική θέση που καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις για τη δημοσιονομική πολιτική, τις τράπεζες και τις επενδύσεις στην Ευρωζώνη.

Για την ελληνική οικονομία, η συγκυρία είναι καθοριστική: η επόμενη περίοδος θα κρίνει την εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών κανόνων, το μέλλον του Ταμείου Ανάκαμψης και την περαιτέρω εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Αν και η παρουσία Έλληνα υπουργού στην προεδρία δεν αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο, ενισχύει τη διαπραγματευτική δύναμη της Αθήνας σε μια περίοδο όπου επανασχεδιάζονται κρίσιμοι κανόνες, προσθέτοντας παράλληλα ένα ισχυρό τεκμήριο αξιοπιστίας απέναντι σε εταίρους και αγορές.

Η επίσημη ανακοίνωση

«Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί, προς το παρόν, για τις 19 Ιανουαρίου 2026».

Συγχαρητήρια από τον πολιτικό κόσμο

Μητσοτάκης: «Ημέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup αναφέροντας πως σήμερα είναι μία «ημέρα υπερηφάνειας».

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά. Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.

Κι όμως, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.

Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.

Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Νικήτας Κακλαμάνης: «Εθνική επιτυχία για τη χώρα μας»

Με αφορμή την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup, ο κ. Ν. Κακλαμάνης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup. Η σημερινή επιλογή αποτελεί μια εθνική επιτυχία για τη χώρα μας αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων, αφού ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει επικεφαλής σε έναν από τους πιο κομβικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς οικονομικής πολιτικής.

Η εκλογή αυτή αναδεικνύει, τη σταθερή πορεία της ελληνικής οικονομίας, μετά από τη 10ετή οικονομική κρίση της μνημονιακής περιόδου. Παράλληλα επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη που δείχνουν πλέον οι ευρωπαίοι εταίροι στην προσήλωση της Ελλάδας στη συνεργασία, στη συνεννόηση και στη συλλογική προσπάθεια για μια ισχυρή και συνεκτική Ευρωζώνη.

Είμαι βέβαιος ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα εργαστεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα για την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων, συμβάλλοντας στη θεσμική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Ελλάδας.

Του εύχομαι ειλικρινά καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Τασούλας: «Επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, τον συνεχάρη από καρδιάς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη.

Στ. Παπασταύρου: «Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα η εκλογή του Κυρ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup»

“Η πρώτη εκλογή Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία του Eurogroup σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς και την επιστροφή της Πατρίδας μας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και πρωτίστως στην Ελλάδα μας”. Αυτό δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης συγχαίροντας τον Κυριάκο Πιερρακαάη.

Όπως τόνισε: “Μετά από μία δεκαετία κρίσης και δημοσιονομικών προκλήσεων, η ανάδειξη Έλληνα στον κορυφαίο θεσμό των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της χώρας μας και αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση των θυσιών του λαού μας.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρωζώνη”.

Άκης Σκέρτσος: «Εθνική συλλογική επιτυχία»

Στις αιτίες της εκλογής του Κυριάκου Πιερράκάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup αναφέρεται ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του.

Αναλυτικά, «η ανάδειξη της Ελλάδας στην ηγεσία του Eurogroup είναι μια νίκη όλων των Ελλήνων και όλων των Ελληνίδων που υπέφεραν στα δύσκολα χρόνια της κρίσης αλλά άντεξαν και κατάφεραν τελικά μέσα από πολλές θυσίες να κρατήσουν την πατρίδα μας στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Είναι μια νίκη ειδικά της γενιάς των σημερινών τριαντάρηδων, σαραντάρηδων και πενηντάρηδων που είδαν τις ζωές και τα όνειρά τους να παγώνουν για 10 χρόνια και την πατρίδα μας να διασύρεται σαν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης.

Είναι τελικά μια νίκη της Ελλάδας που πιστεύει στον επαγγελματισμό, στην ατομική και συλλογική ευθύνη, στη σοβαρότητα, στην πρόοδο που έρχεται ως αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, στον υγιή πατριωτισμό και ταυτόχρονα στη συλλογική δύναμη της Ευρώπης».

Και, ο υπουργός Επικρατείας συνεχίζει: «Το 2019 κανείς μας δεν πίστευε ότι 6,5 χρόνια μετά η Ελλάδα θα μπορούσε να πετύχει αυτό το απροσδόκητο θαύμα. Κι όμως το καταφέραμε χάρη στην εμπνευσμένη ηγεσία, το όραμα, το πείσμα και το σταθερό χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας.

Το καταφέραμε χάρη στις ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Νίκο Παπαθανάση, τον Θάνο Πετραλιά, τον Αλέξη Πατέλη, τον Μιχάλη Αργυρού.

Και βεβαίως το καταφέραμε χάρη στην χαρισματική προσωπικότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη, που οδηγεί τη χώρα από τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, στο άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τώρα στην κορυφή του Eurogroup», υπογραμμίζει ο ‘Ακης Σκέρτσος, η ανάρτηση του οποίου καταλήγει ως εξής:

«Η θέση αυτή είναι συμβολική και ταυτόχρονα πολύ ουσιαστική. Δείχνει ότι η Ελλάδα από ουραγός μπορεί να ηγηθεί και να συνδιαμορφώσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Η Ελλάδα αλλάζει πίστα».

Στουρνάρας: Η εκλογή Πιερρακάκη αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, όσο και τη δική του προσωπική συμβολή

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup:

«Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, χαιρετίζω την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup.

Η εκλογή του αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, όσο και τη δική του προσωπική συμβολή. Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια, ώστε να τον στηρίξουμε επαξίως στα νέα του καθήκοντα και να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην περαιτέρω πρόοδο της ελληνικής οικονομίας».

Συγχαρητήρια από το ΠΑΣΟΚ

«Η εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου στο υψηλό αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup είναι μια αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα.

Συγχαίρουμε τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του και ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων».

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Συγχαρητήρια, θα συνεργαστούμε στενά»

«Συγχαρητήρια, Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως Πρόεδρος του Eurogroup», ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.