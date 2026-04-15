Κυριάκος Μητσοτάκης: Βρέθηκε ξανά στον Ευαγγελισμό – Ενημερώθηκε για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» βρέθηκε ξανά το απόγευμα της Τετάρτης (15.04) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη και υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στον χώρο VIP του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στον «Ευαγγελισμό» εντός της ημέρας, καθώς είχε βρεθεί εκεί και το πρωί, λίγο μετά την επείγουσα διακομιδή του υφυπουργού.

«10 ημέρες αγωνίας»

Η κατάσταση του κ. Μυλωνάκη παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που προκάλεσε εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο επικεφαλής της επέμβασης, νευροχειρουργός Ευτύχιος Αρχοντάκης, έδωσε το στίγμα των επόμενων ημερών μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Ο κ. Αρχοντάκης δήλωσε ικανοποιημένος, υπογραμμίζοντας πως το ανεύρυσμα αποκλείστηκε άμεσα χάρη στην ταχύτατη κινητοποίηση των ιατρών. Οι επόμενες 10 ημέρες χαρακτηρίζονται ως καθοριστικές. «Πρέπει να ξεπεραστούν συγκεκριμένοι κίνδυνοι προτού έχουμε μια καθαρή κλινική εικόνα», εξήγησε ο γιατρός.

«Οι πρώτες μέρες είναι οι πιο δύσκολες», τόνισε, περιγράφοντας το επόμενο δεκαήμερο ως μια περίοδο έντονης αγωνίας για την εξέλιξη της ανάρρωσης.

Η κυβέρνηση και ο ιατρικός κόσμος παρακολουθούν στενά την προσπάθεια του υφυπουργού να ξεπεράσει τον κίνδυνο, με την ιατρική ομάδα να παραμένει σε απόλυτη επιφυλακή πάνω από την κλίνη του στη ΜΕΘ.