Γιώργος Μυλωνάκης: «Έχουμε μπροστά μας δέκα ημέρες αγωνίας – Δράσαμε πολύ γρήγορα », λέει ο γιατρός που τον χειρούργησε

Σε κατάσταση εγρήγορσης παραμένει η ιατρική ομάδα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», παρακολουθώντας στενά την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο υφυπουργός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που προκλήθηκε από ρήξη ανευρύσματος.

Ο θεράπων ιατρός και χειρουργός, Ευτύχιος Αρχοντάκης, σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της επέμβασης, υπογραμμίζοντας την ταχύτητα των αντανακλαστικών της ιατρικής ομάδας.

«Δράσαμε αστραπιαία και το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», σημείωσε ο κ. Αρχοντάκης, εξηγώντας πως η άμεση παρέμβαση είναι καθοριστική, καθώς ο κίνδυνος επανειλημμένης ρήξης είναι ιδιαίτερα υψηλός τις πρώτες ώρες.

«Δέκα ημέρες αγωνίας»

Παρά την επιτυχία της επέμβασης, ο δρόμος προς τη σταθεροποίηση παραμένει δύσβατος. Σύμφωνα με τον κ. Αρχοντάκη, οι επόμενες 10 ημέρες θεωρούνται οι πλέον κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του κ. Μυλωνάκη.

Ο κ. Αρχοντάκης περιέγραψε το επόμενο διάστημα ως μια περίοδο «αγωνίας», επισημαίνοντας πως η κατάσταση παραμένει σοβαρή και η ιατρική ομάδα βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή μέχρι να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός του υφυπουργού έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Νωρίτερα, το επίσημο ανακοινωθέν του νοσοκομείου ανέφερε:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Επιτυχής ο εμβολισμός

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν εγκεφαλικό αιμάτωμα, το οποίο είχε υποστεί ρήξη και προκαλούσε αιμορραγία. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε εμβολισμό ανευρύσματος, με την επέμβαση να κρίνεται επιτυχής.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός εισήχθη εκ νέου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και παραμένει διασωληνωμένος, υπό στενή παρακολούθηση.

Στο πλευρό του οικογένεια και πολιτική ηγεσία

Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του βρίσκονται μέλη της οικογένειάς του, με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου, να μεταβαίνει άμεσα στο νοσοκομείο.

Στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκαν επίσης κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μάριος Θεμιστοκλέους

Το νοσοκομείο επισκέφθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέμεινε για περίπου 45 λεπτά, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, στον χώρο βρέθηκαν και άλλα πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και πλήθος κυβερνητικών και κομματικών στελεχών.

Κωστής Χατζηδάκης

Νίκη Κεραμέως

Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Παύλος Μαρινάκης

Βασίλης Σπανάκης

Σταματίνα Τσιμτσιλή

«Κατέρρευσε μπροστά μας»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, για το περιστατικό:

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του “πρωινού καφέ”», είπε φανερά συγκινημένος.

*Πηγή Φωτογραφιών: (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)