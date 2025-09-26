Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον Ειδικό Σύμβουλο του Τραμπ για την Αφρική

Τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δυο πλευρές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον Ειδικό Σύμβουλο του Τραμπ για την Αφρική
DEBATER NEWSROOM

Συνεχίστηκαν την Παρασκευή 26/9 οι συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Ειδικό Σύμβουλο του Προέδρου Trump για την Αφρική Massad Boulos.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση την κατάσταση στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λιβύη.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ