Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον Ειδικό Σύμβουλο του Τραμπ για την Αφρική

Συνεχίστηκαν την Παρασκευή 26/9 οι συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Ειδικό Σύμβουλο του Προέδρου Trump για την Αφρική Massad Boulos.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση την κατάσταση στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λιβύη.