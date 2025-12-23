Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία», το οποίο εκδίδεται από τη μη κυβερνητική οργάνωση «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία» και αποτελεί το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου και μέλος του διεθνούς δικτύου περιοδικών δρόμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δράσεις της «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία», που επικεντρώνονται στην υποστήριξη της προσπάθειας των αστέγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό, ενώ ειδική μνεία έγινε στον ρόλο του κοινωνικού αθλητισμού σε αυτό το πλαίσιο.

Ο κ. Αλεφάντης ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την επικείμενη κατάθεση της υποψηφιότητας, εκ μέρους της «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία», με την υποστήριξη του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τη διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλλου αστέγων στην Αθήνα, το 2027.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Αλεφάντη για την πρωτοβουλία του και εξέφρασε την προσωπική του στήριξη στη διεκδίκηση της διοργάνωσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο βουλευτής επικρατείας Γιώργος Σταμάτης.