Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας την Τετάρτη 10/12

Συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας την Τετάρτη 10/12 αναμένεται να έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα συναντηθεί με τον Υπουργό Επικρατείας, Υπουργό Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού και Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας Ahmed Attaf, στο Μέγαρο Μαξίμου.