Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας την Τετάρτη 10/12
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας την Τετάρτη 10/12 αναμένεται να έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως έγινε γνωστό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα συναντηθεί με τον Υπουργό Επικρατείας, Υπουργό Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού και Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας Ahmed Attaf, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις