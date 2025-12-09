Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας την Τετάρτη 10/12

Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας την Τετάρτη 10/12 αναμένεται να έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα συναντηθεί με τον Υπουργό Επικρατείας, Υπουργό Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού και Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας Ahmed Attaf, στο Μέγαρο Μαξίμου.

