Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντιέται με τον Κωνσταντίνο Τασούλα την Τρίτη 9/9

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντιέται με τον Κωνσταντίνο Τασούλα την Τρίτη 9/9
DEBATER NEWSROOM

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα έχει το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση η συνάντηση θα γίνε αύριο, Τρίτη, στις 10 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, όπως αναφέρει σε ενημερωτικό του σημείωμα το γραφείο Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ