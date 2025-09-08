Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντιέται με τον Κωνσταντίνο Τασούλα την Τρίτη 9/9
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα έχει το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση η συνάντηση θα γίνε αύριο, Τρίτη, στις 10 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, όπως αναφέρει σε ενημερωτικό του σημείωμα το γραφείο Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου.
