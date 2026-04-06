Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρών σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την οδική ασφάλεια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το παρών την Μεγάλη Τρίτη 7/4 σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.30 θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο εκδήλωσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας», στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Γλυφάδας.

«Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας. Χάρη στη σκληρή δουλειά πολλών ανθρώπων, η χώρα μας πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη.Σας καλούμε όλες και όλους στη συζήτηση αναφορικά με τα όσα έγιναν αλλά και τα όσα έπονται για να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό Μέσο Όρο» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με ανάρτησή του.