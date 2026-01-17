Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες» – Τι απάντησε για Ράμα, Ερντογάν και Ανεστίδη

Συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και τον Νίκο Μάνεση δίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί του Σαββάτου.

Δείτε τη συνέντευξη:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρωθυπουργός στην αρχή της συνέντευξής του έκανε εκτενή αναφορά στην μεγαλειώδη υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, τονίζοντας ότι πρόκειται για «πολύ σημαντικές επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Όσο μου έκανε εντύπωση το πλοίο αυτό καθαυτό αλλά τόσο μου έκανε εντύπωση το άρτια εκπαιδευμένο πλήρωμα του “Κίμωνα”», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφορικά με την επικείμενη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημείωσε ότι αυτή θα γίνει μέσα στον Φεβρουάριο, τονίζοντας όμως ότι η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει.

«Ξέρω τον κ. Ράμα πολλά χρόνια, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να εκφράζεται και πολλές φορές του ξεφεύγουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να λέει. Αυτή τη φορά είπε χοντράδα και κατάλαβε το λάθος του. Κρατώ τη διόρθωση, ήταν μια άτυχη δήλωση, καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας», σημείωσε ο πρωθυπουργός μετά τις πρόσφατες εμπρηστικές δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού.

«Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Όσον αφορά τη συνάντηση που έγινε μέσα στην εβδομάδα ανέφερε ότι «είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση με τους αγρότες» και επισήμανε πως «όσοι μονοπωλούν τους τηλεοπτικούς δέκτες δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες».

Σε σχετική ερώτηση για τον αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη, δήλωσε ότι «για τα δέκα λεπτά δημοσιότητας πολλοί που δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία μπορούν να πουν διάφορα, δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο πρωθυπουργός τόνισε πως «είναι παράξενο να καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις κόμματα που δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί». Παράλληλα, ανέφερε πως «υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να είναι κάποιος γονιός θύματος μιας τραγωδίας από το να είναι αρχηγός κόμματος. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει».

Μάλιστα, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. «Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με το ζήτημα της Ευλογιάς των προβάτων σημείωσε πως «δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο, γιατί η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Περίεργο, αυτοί που ήταν κατά του εμβολίου του COVID να είναι υπέρ του εμβολίου της ευλογιάς».

«Είμαστε στην αρχή εφαρμογής του προϋπολογισμού με σημαντικές αυξήσεις μισθών και μειώσεις φόρων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως είμαστε στην αρχή εφαρμογής του προϋπολογισμού για το 2026 με σημαντικές αυξήσεις μισθών και μειώσει φόρων. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα σχετικά μέτρα και είπε πως οι πολίτες θα βλέπουν συνολικό αποτύπωμα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε πως έχουν μειωθεί και έμμεσοι φόροι αλλά «η έμφασή μας για το 2026 είναι οι μειώσεις στους άμεσους φόρους». Για την ακρίβεια και τις διαφορές από χωράφι στο ράφι, ο κ. Μητσοτάκης είπε όσο περιορίζεται ο αριθμός των μεσαζόντων τόσο καλύτερο για τον καταναλωτή.

«Μας ενδιαφέρει να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός και καλύτερος έλεγχος της αγοράς», σημείωσε και αναφέρθηκε στην αρχή του καταναλωτή. Φέρνοντας ως παράδειγμα τις αυξήσεις στο μοσχάρι είπε ότι υπάρχει παγκόσμια αύξηση της τιμής του. «Έχει σημασία να καταλάβουμε που μπορούμε να παρέμβουμε και που δεν μπορούμε να παρέμβουμε», υπογράμμισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον 13ο και 14ο μισθό ο πρωθυπουργός δήλωσε πως «δεν είναι στον προγραμματισμό μας». Επισήμανε ότι έχουν γίνει αυξήσεις στο δημόσιο σε όλες του τις εκφάνσεις. «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό έτσι όπως το εννοεί η αντιπολίτευση», σημείωσε.

«Εθνική διαβούλευση τους επόμενους 6-9 μήνες για τον ρόλο του λυκείου»

Για το Εθνικό Απολυτήριο και αν θα οδηγήσει σε περισσότερα φροντιστήρια, είπε ότι έχει ζητήσει από την υπουργό παιδείας να ξεκινήσει διάλογος για το νέο λύκειο ώστε να μπορούμε στο φθινόπωρο να φτάσουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά.

Σχετικά με το ζήτημα της βίας στους νέους αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα προγράμματα ψυχικής υγείας ενώ είπε ότι σκεφτόμαστε το παράδειγμα της Αυστραλίας για τα social media από την ηλικία των 15. «Δεν θέλω τα παιδιά να είναι κολλημένα σε μια οθόνη. Είναι πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αφορά και εμάς», σημείωσε.

«150 λιγότεροι νεκροί στους δρόμους το ’25, είναι θέμα εκπαίδευσης και νόμου»

Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια επισήμανε ότι για πρώτη φορά είχαμε μείωση τα θανατηφόρα τροχαία με 150 λιγότερους νεκρούς και πως μπορούμε να πάμε καλύτερα. «Η τεχνολογία λύνει πολλά τέτοια ζητήματα και τελικά όλοι προσαρμοζόμαστε και αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας», πρόσθεσε ενώ ειδικά για τα αλκοτέστ είπε ότι οι πολίτες λένε μπράβο.