Έντι Ράμα: Λάβρος κατά των Ελλήνων για μία λάθος προσφώνηση – «Δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα, υποτιμάτε τους ανθρώπους» (Βίντεο)

Λεκτική επίθεση κατά της Ελλάδας και του ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου Τζον Ντεφτέριος εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στο περιθώριο της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Αμπού Ντάμπι.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης με θέμα τις ενεργειακές επενδύσεις, στην οποία ο Τζον Ντεφτέριος είχε τον ρόλο του συντονιστή. Η ένταση ξεκίνησε όταν, κατά την προσφώνηση, ο δημοσιογράφος μπέρδεψε το όνομα του Έντι Ράμα με εκείνο του πρωθυπουργού του Μαυροβουνίου, Μιλόικο Σπάιτς.

Ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου περιορίστηκε σε μια σύντομη διόρθωση, έπειτα από σχετική παρότρυνση του ίδιου του δημοσιογράφου. Αντίθετα, ο Έντι Ράμα αντέδρασε εμφανώς ενοχλημένος, επισημαίνοντας το λάθος και αποδίδοντάς το στο γεγονός ότι ο συντονιστής είναι ελληνικής καταγωγής.

Τα ανθελληνικά σχόλια

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν ο Αλβανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνεργασία της χώρας του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ευχαριστώντας τον υπουργό Ενέργειας Sultan Al Jaber και ρωτώντας τον δημοσιογράφο αν τον γνωρίζει.

Ο Τζον Ντεφτέριος απάντησε με χιουμοριστικό τόνο, γεγονός που ο Έντι Ράμα φάνηκε να μην αντιλαμβάνεται, αντιδρώντας ειρωνικά.

Σε εκείνο το σημείο, ο Αλβανός πρωθυπουργός προχώρησε σε γενικευμένες αιχμές κατά των Ελλήνων, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι «υποτιμούν τους άλλους» και θεωρούν πως κατέχουν «μονοπώλιο στη φιλοσοφία» λόγω της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς. 🇦🇱 Albanian PM Edi Rama joked about Greeks and Montenegro during a panel discussion in the UAE:



"As a Greek … you always underestimate people because you believe you have a monopoly on philosophy and are the direct heirs of Plato and Aristotle, but you are not."



"Montenegro… pic.twitter.com/q8yw12vd9K— kos_data (@kos_data) January 14, 2026

Οι προσβλητικές αναφορές συνεχίστηκαν και προς το τέλος της συζήτησης, με αφορμή το ύψος επένδυσης στην Αλβανία. Όταν ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ, ο Έντι Ράμα τον διόρθωσε επανειλημμένα, προχωρώντας εκ νέου σε ειρωνικά σχόλια σε βάρος των Ελλήνων, συνδέοντας, με προσβλητικό τρόπο, τον τρόπο υπολογισμού των οικονομικών με την εθνικότητά του.

Το περιστατικό προκάλεσε αίσθηση, καθώς οι δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού εκφεύγουν των ορίων της διπλωματικής ευπρέπειας και στρέφονται συνολικά κατά της Ελλάδας και του ελληνισμού.

Αναλυτικά ο διάλογος:

