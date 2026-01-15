Έντι Ράμα: Λάβρος κατά των Ελλήνων για μία λάθος προσφώνηση – «Δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα, υποτιμάτε τους ανθρώπους» (Βίντεο)
Τα ανθελληνικά σχόλια
Λεκτική επίθεση κατά της Ελλάδας και του ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου Τζον Ντεφτέριος εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στο περιθώριο της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Αμπού Ντάμπι.
Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης με θέμα τις ενεργειακές επενδύσεις, στην οποία ο Τζον Ντεφτέριος είχε τον ρόλο του συντονιστή. Η ένταση ξεκίνησε όταν, κατά την προσφώνηση, ο δημοσιογράφος μπέρδεψε το όνομα του Έντι Ράμα με εκείνο του πρωθυπουργού του Μαυροβουνίου, Μιλόικο Σπάιτς.
Ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου περιορίστηκε σε μια σύντομη διόρθωση, έπειτα από σχετική παρότρυνση του ίδιου του δημοσιογράφου. Αντίθετα, ο Έντι Ράμα αντέδρασε εμφανώς ενοχλημένος, επισημαίνοντας το λάθος και αποδίδοντάς το στο γεγονός ότι ο συντονιστής είναι ελληνικής καταγωγής.
Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν ο Αλβανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνεργασία της χώρας του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ευχαριστώντας τον υπουργό Ενέργειας Sultan Al Jaber και ρωτώντας τον δημοσιογράφο αν τον γνωρίζει.
Ο Τζον Ντεφτέριος απάντησε με χιουμοριστικό τόνο, γεγονός που ο Έντι Ράμα φάνηκε να μην αντιλαμβάνεται, αντιδρώντας ειρωνικά.
Σε εκείνο το σημείο, ο Αλβανός πρωθυπουργός προχώρησε σε γενικευμένες αιχμές κατά των Ελλήνων, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι «υποτιμούν τους άλλους» και θεωρούν πως κατέχουν «μονοπώλιο στη φιλοσοφία» λόγω της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς.
Οι προσβλητικές αναφορές συνεχίστηκαν και προς το τέλος της συζήτησης, με αφορμή το ύψος επένδυσης στην Αλβανία. Όταν ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ, ο Έντι Ράμα τον διόρθωσε επανειλημμένα, προχωρώντας εκ νέου σε ειρωνικά σχόλια σε βάρος των Ελλήνων, συνδέοντας, με προσβλητικό τρόπο, τον τρόπο υπολογισμού των οικονομικών με την εθνικότητά του.
Το περιστατικό προκάλεσε αίσθηση, καθώς οι δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού εκφεύγουν των ορίων της διπλωματικής ευπρέπειας και στρέφονται συνολικά κατά της Ελλάδας και του ελληνισμού.
Αναλυτικά ο διάλογος:
- Μιλόικο Σπάιτς: Μιλόικο Σπάιτς.
- Τζον Ντεφτέριος: Ω, Σπάιτς, εντάξει. Έχω ιταλική και ελληνική προφορά.
- Έντι Ράμα: Είναι Έντι Ράμα, όχι Ράμε.
- Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Έχω κάνει φανταστική αρχή και με τους δυο σας.
- Έντι Ράμα: Είσαι Έλληνας σωστά;
- Τζον Ντεφτέριος: Είμαι Έλληνας, ναι.
- Έντι Ράμα: Γι’ αυτό μας πρόφερες λάθος τα ονόματά μας. Αυτό κάνετε. Το ξέρω γιατί είμαστε γείτονες και το ξέρω πολύ καλά.
- Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Χαίρομαι που σας έχω και τους δύο.
- Έντι Ράμα: Τον μέντορά μας, είναι ο άνθρωπος που έκανε χθες μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω ακούσει. Το όνομά του είναι Δρ. Σουλτάν Τζάμπερ. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις.
- Τζον Ντεφτέριος: Ω αλήθεια; Δεν είμαι σίγουρος…
- (γέλια και χειροκροτήματα)
- Έντι Ράμα: Ως Έλληνας θα έπρεπε να τον γνωρίζεις περισσότερο.
- Τζον Ντεφτέριος: Δεν ξέρω πόσο περισσότερο θα μπορούσα να τον γνωρίζω.
- Έντι Ράμα: Πάντοτε υποτιμάτε τους ανθρώπους. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είστε κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε.
- Τζον Ντεφτέριος: Με όλο το σεβασμό…
- Έντι Ράμα: Πρέπει να τελειώσουμε, δεν θέλω να φάω τον χρόνο από αυτή τη σπουδαία χώρα, το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι η πιο σπουδαία και μεγάλη χώρα στην περιοχή μας, έχουν 50 εκατ. πολίτες, εμείς είμαστε μία μικρή χώρα, η Σερβία είναι μεγαλύτερη, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η μία. Λυπάμαι, αλλά θα τον αφήσουμε με μία γλυκύτητα στο τέλος.
- ……
- Τζον Ντεφτέριος: Είναι εκπληκτικό, ένα project ενός δισ. να υλοποιηθεί.
- Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.
- Τζον Ντεφτέριος: Μία επένδυση ενός δισ. μαζί με τρία τέτοια projects.
- Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.
- Τζον Ντεφτέριος: Προχωρήστε.
- Έντι Ράμα: Ξανά, μετράς σαν Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία επιπλέον μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό είναι που κάνετε. ΓΙ αυτό η ΕΕ σας αγαπάει τόσο πολύ.
