Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις» – Η μαντινάδα στην ομιλία του στην ΔΕΘ
Το μήνυμα προς τους πολιτικούς του αντιπάλους
Μια μαντινάδα είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, επέλεξε αυτόν τον τρόπο προκειμένου να στείλει το δικό του μήνυμα προς τους «αντιπάλους» του.
«”Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις”, λέμε στην Κρήτη. Ας τη θυμούνται όλοι καλά αυτή τη μαντινάδα» ανέφερε ο πρωθυπουργός.
