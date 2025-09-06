Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις» – Η μαντινάδα στην ομιλία του στην ΔΕΘ

Το μήνυμα προς τους πολιτικούς του αντιπάλους

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις» – Η μαντινάδα στην ομιλία του στην ΔΕΘ
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Μια μαντινάδα είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, επέλεξε αυτόν τον τρόπο προκειμένου να στείλει το δικό του μήνυμα προς τους «αντιπάλους» του.

«”Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις”, λέμε στην Κρήτη. Ας τη θυμούνται όλοι καλά αυτή τη μαντινάδα» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

