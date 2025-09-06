Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ για το ΕΣΥ: 50 εκατ. ευρώ για τα καινοτόμα φάρμακα

Το δικό του μήνυμα και για τον τομέα του ΕΣΥ έστειλε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε ότι 50 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν ειδικά στο Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων.

«Η υγεία αποτελεί το δεύτερο πεδίο που απαιτεί κάποιου είδους συνεννόηση. Σήμερα, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακαινίζονται τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 93 νοσοκομεία, ανακαινίζονται πλήρως 163 κέντρα υγείας. Τα βλέπω σε όλη τη χώρα, όπου πηγαίνω. Βλέπω τη χαρά των συμπολιτών μας, πώς από κέντρα υγείας τα οποία ήταν παρακμιακά, εν πολλοίς διαλυμένα, ξαφνικά έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Το «βραχιολάκι» στις εφημερίες λοιδορήθηκε. Έριξε, όμως, τον χρόνο αναμονής. Τα απογευματινά χειρουργεία μείωσαν τις λίστες των χειρουργείων. Το «MyHealth app» έχει μπει στη ζωή μας. Μπαίνετε και κλείνετε ραντεβού με όποιον γιατρό θέλετε εντός ημερών. Οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις -μια επανάσταση στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη δημόσια υγεία- επεκτείνονται. Χρόνια ασθενείς παραλαμβάνουν, πλέον, τα φάρμακά τους στο σπίτι.

Διαθέτουμε, επίσης, περισσότερα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Έχουμε περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές, όχι όσους θα θέλαμε, αλλά πολύ πιο πολλούς σε σχέση με το 2019. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι νοσηλευόμενοι.

Σας καλώ να δείτε λίγο τα στοιχεία της αξιολόγησης των ιδίων των χρηστών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί τώρα πια ο οποιοσδήποτε νοσηλεύεται σε ελληνικό νοσοκομείο λαμβάνει ένα μήνυμα τη στιγμή που θα βγει και του ζητούμε δέκα λεπτά από τον χρόνο του να μας πει τη γνώμη του: τι κάνουμε καλά, τι δεν κάνουμε καλά, πώς μπορούμε να βελτιωθούμε.

Αυτή η προσπάθεια, αυτή η εξέλιξη πιστεύω ότι αξίζει να συνεχιστεί -και το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, δεν έχει, θα έλεγα, κομματικό χαρακτήρα- με κατανόηση και διάθεση θετικών προτάσεων από όλους. Είναι πολύ άδικο, ξέρετε, κάποιοι να υποδέχονται και τις προσλήψεις υγειονομικών, κυρίως στα εγκαίνια των νέων κλινικών, των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, με μίζερες αντιδράσεις.

Το ξαναλέω: το ΕΣΥ ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Θα βελτιωθεί ακόμα πιο γρήγορα όταν οι πολιτικές δυνάμεις τουλάχιστον συμφωνήσουν σε κάποιες λύσεις οι οποίες είναι αυτονόητες. Μέχρι τότε, πάντως, η κυβέρνηση θα αρνείται να μετατρέπεται η υγεία των Ελλήνων σε «αρένα» κομματικών διαξιφισμών ή τα νοσοκομεία μας σε «ομήρους» διαδηλωτών.

Και εγώ, προσωπικά, προτιμώ να ακούω τη φωνή των ιδίων των ασθενών, των πολλών γιατρών, νοσηλευτών που υπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά τη ντουντούκα των εργατοπατέρων και ορισμένων ανεύθυνων συνδικαλιστών» είπε ο πρωθυπουργός.