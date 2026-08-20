Αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ λόγω Τσίπρα – Το δίλημμα που διχάζει το επιτελείο Ανδρουλάκη

Νέο πονοκέφαλο προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό δεν δημιουργεί μόνο έναν επιπλέον ανταγωνιστή στον χώρο της Κεντροαριστεράς, αλλά φαίνεται πως προκαλεί και διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του επιτελείου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το κρίσιμο ζήτημα αφορά τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη στον δρόμο προς τις εκλογές και, κυρίως, ποιος πρέπει να αποτελεί τον βασικό στόχο της πολιτικής αντιπαράθεσης του ΠΑΣΟΚ.

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Στο περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη φέρεται να υπάρχουν διαφορετικές εισηγήσεις για το κατά πόσο το κόμμα πρέπει να διατηρήσει τα πυρά του επικεντρωμένα στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή να ανεβάσει αισθητά τους τόνους και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Το δίλημμα που προκαλεί τριβές στο ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Secret των Παραπολιτικών, στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη εμφανίζονται να έχουν διαφορετική προσέγγιση για την προεκλογική τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Στη μία πλευρά βρίσκεται η λογική ότι το ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να έχει ως βασικό πολιτικό αντίπαλο την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην άλλη, όμως, υπάρχει η εκτίμηση ότι η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με χαμηλούς τόνους, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνεται σε σημαντικό βαθμό σε ένα εκλογικό ακροατήριο που διεκδικεί και το ΠΑΣΟΚ.

Το ερώτημα επομένως για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι εξαιρετικά δύσκολο: επικέντρωση αποκλειστικά στη Νέα Δημοκρατία ή διμέτωπη πολιτική αντιπαράθεση απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα;

Ο Τσίπρας πιέζει πλέον ευθέως το ΠΑΣΟΚ

Το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κινείται σε έναν πολιτικά ουδέτερο χώρο.

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Οι δύο πλευρές διεκδικούν τμήματα του ίδιου ευρύτερου προοδευτικού και κεντροαριστερού ακροατηρίου, γεγονός που μετατρέπει τη σχέση τους σε έναν ολοένα και πιο έντονο ανταγωνισμό.

Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, η πολιτική κινητικότητα γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό έχει ήδη δημιουργήσει συζητήσεις και στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί.

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Η πίεση γίνεται μεγαλύτερη όσο πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση, καθώς για το ΠΑΣΟΚ δεν αρκεί μόνο η φθορά της κυβέρνησης. Το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη πρέπει ταυτόχρονα να διαφυλάξει τον δικό του πολιτικό χώρο από την πίεση που ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο κίνδυνος της «διμέτωπης» στρατηγικής

Η επιλογή, πάντως, δεν είναι απλή.

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Μια σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να επιτρέψει στο ΠΑΣΟΚ να οριοθετηθεί καθαρότερα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και να διεκδικήσει με μεγαλύτερη ένταση την κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Από την άλλη πλευρά, μια τέτοια στρατηγική ενέχει τον κίνδυνο να απομακρύνει το κόμμα από τον βασικό του στόχο, που είναι η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία και η προβολή του ως εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης.

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Ακριβώς εκεί βρίσκεται και το πολιτικό δίλημμα που φαίνεται να απασχολεί το επιτελείο Ανδρουλάκη.

Το βέβαιο είναι ότι όσο ο Αλέξης Τσίπρας ενισχύει την παρουσία του και διεκδικεί χώρο στην Κεντροαριστερά, η Χαριλάου Τρικούπη θα δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να αποφύγει μια ευθεία σύγκρουση μαζί του.

Και αυτό σημαίνει ότι το ερώτημα «Μητσοτάκης ή Μητσοτάκης και Τσίπρας» δεν αφορά απλώς την επικοινωνιακή τακτική του ΠΑΣΟΚ, αλλά συνολικά τη στρατηγική με την οποία θα φτάσει στις κάλπες.

Πηγή πληροφοριών: Secret – Παραπολιτικά