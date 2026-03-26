Κυρανάκης: 426 νέα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη έως τον Σεπτέμβριο

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, γνωστοποίησε ότι ο αριθμός των νέων λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τα 426 μέχρι το φθινόπωρο, ολοκληρώνοντας έναν στόλο 520 οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την προμήθεια 50 αρθρωτών ηλεκτρικών οχημάτων, ο κ. Κυρανάκης επισήμανε τη σημαντική αύξηση του συγκοινωνιακού έργου, καθώς από τα 240 λεωφορεία που κυκλοφορούσαν το 2019, σήμερα ο αριθμός τους ξεπερνά τα 500.

Ειδικότερα, ο ΟΑΣΘ θα αποκτήσει συνολικά 206 καινούργια λεωφορεία, εκ των οποίων τα 160 θα είναι ηλεκτρικά. Παράλληλα, ο ιδιώτης ανάδοχος που εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο στη Θεσσαλονίκη θα βγάλει στους δρόμους 220 λεωφορεία έως τον Σεπτέμβριο, με 100 από αυτά να είναι επίσης ηλεκτρικά. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών της πόλης, δίνοντας έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. «Σύνολο, στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε 426 νέα λεωφορεία, σε σύνολο 520 κυκλοφορούντων τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, η οικονομικότερη προσφορά προήλθε από την κινεζική εταιρεία Yutong, με το ποσό να ανέρχεται σε 32.650.000 ευρώ συν ΦΠΑ, δηλαδή 653.000 ευρώ συν ΦΠΑ ανά όχημα. Επίσης, η εγγύηση για τα οχήματα είναι πάνω από 7 χρόνια, για τις μπαταρίες άνω των 8 ετών, ενώ για τους φορτιστές των ηλεκτρικών λεωφορείων η εγγύηση καλύπτει 145 μήνες.

Ερωτηθείς από τον Αλ. Καζαμία (Πλεύση Ελευθερίας) για τις τιμές που εξασφάλισαν συγκοινωνιακοί οργανισμοί σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι κυμαίνονται από 600.000 ευρώ έως 1 εκατομμύριο ευρώ για τα 18μετρα ηλεκτρικά λεωφορεία. «Εμείς, με την τιμή των 650.000 ευρώ, είμαστε στην κάτω κλίμακα αυτού του εύρους», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός. Όσο για το θέμα της φόρτισης, που έθεσε ο Αλ. Μεϊκόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ), ο κ. Κυρανάκης είπε ότι ο διαγωνισμός προβλέπει και εγκατάσταση 25 φορτιστών, ταυτόχρονα με την έλευση των οχημάτων, και όχι αργότερα: Αυτή η εγκατάσταση θα γίνει στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα συμπληρώσει το υπάρχον δίκτυο φόρτισης σημείωσε.

Στην κριτική του Β. Μεταξά (ΚΚΕ) για το ύψος των μισθών των οδηγών και για την ανάγκη αύξησης του αριθμούτων οδηγών, ο αναπληρωτής υπουργός είπε η αύξηση της συλλογικής σύμβασης στον ΟΣΥ (27 εκατ. ευρώ) και η μείωση της φορολογίας αντιστοιχεί σε 400 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ οι ενεργοί οδηγοί (όχι όσοι είναι σε γραφεία) θα έχουν επιπλέον 150 ευρώ το μήνα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επανέλαβε μάλιστα τη δέσμευσή του ότι θα “ξεκαθαρίσει” η κατάσταση με τους 700 οδηγούς που δηλώνουν άρρωστοι και βρίσκονται σε γραφεία: «Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν θα φύγουν από την ΟΣΥ. Αυτοί οι οποίοι ψευδώς έλεγαν ότι έχουν πρόβλημα υγείας ή διαπιστώνεται ότι θεραπεύτηκαν, θα επιστρέψουν στο τιμόνι. Και αυτοί οι οποίοι έχουν αντικειμενικό πρόβλημα αλλά πρέπει να παραμείνουν στην ΟΣΥ, επίσης θα βρεθεί μια λύση (ελεγκτές, φύλακες, ελιγμοδηγοί). Αυτό έχει γίνει. Μέχρι τέλος του Μαρτίου, βαριά μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, θα έχουμε μηδενίσει τις ιατρικές εξετάσεις αυτών των 700. Άρα, λοιπόν, θα είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω ακριβώς τα νούμερα των οδηγών που έχουν επιστρέψει στο τιμόνι».

Σε παρέμβασή του, ο τέως υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Σταϊκούρας, είπε ότι η σύμβαση που αφορά στην προμήθεια 50 σύγχρονων ηλεκτρικών λεωφορείων, μήκους 18 μέτρων, καθώς και των συνοδευτικών σταθμών φόρτισης, είναι σε συνέχεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού προϋπολογισμού 46,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που προκήρυξε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον Απρίλιο του 2025. Επίσης, ότι προκήρυξη κατέστη εφικτή μετά την τροποποίηση του προγράμματος «Δημόσιες Μεταφορές – Ηλεκτροκίνηση» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών.

«Η συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, συνεκτικό κυβερνητικό σχέδιο αναβάθμισης των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, που ξετυλίγεται, με μεθοδικότητα, την τελευταία επταετία, από τις διαδοχικές κυβερνήσεις της ΝΔ» είπε ο κ. Σταϊκούρας, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων αυτών- την ενίσχυση του ΟΑΣΘ σε ανθρώπινο δυναμικό τα έτη 2024 και 2025, την ένταξη 110 ηλεκτρικών λεωφορείων στον στόλο, τον Ιούνιο του 2024, το Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο «λειτουργεί πλήρως» από τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά και την πρόοδο κατασκευής της υπερυψωμένης λεωφόρου Flyover, που άρχισε τον Οκτώβριο 2023, έφτασε σήμερα στο 50% της υλοποίησής του και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2027, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.