Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε μηνύσεις για απόρριψη μπάζων προχώρησε ο Δήμος Καλαμαριάς

Εναντίον δύο προσώπων

Θεσσαλονίκη: Σε μηνύσεις για απόρριψη μπάζων προχώρησε ο Δήμος Καλαμαριάς
DEBATER NEWSROOM

Σε μηνύσεις κατά δύο προσώπων που εντοπίστηκαν να εναποθέτουν παράνομα μπάζα και απορρίμματα σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Ικάρων, στον Φοίνικα, προχώρησε ο Δήμος Καλαμαριάς, μετά από καταγραφή δύο ξεχωριστών περιστατικών ρύπανσης στην περιοχή.

Οι παραβάτες εντοπίστηκαν στο πλαίσιο ελέγχων και επιτήρησης της περιοχής, στον δρόμο που οδηγεί προς την Εθνική Σχολή Δικαστών, να απορρίπτουν ανεξέλεγκτα οικοδομικά υλικά και λοιπά απορρίμματα, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η δημοτική Αρχή αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας στην ταυτοποίηση των δραστών, την υποβολή μηνύσεων και την αποκατάσταση και τον καθαρισμό του χώρου, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων.

Ο Δήμος Καλαμαριάς καλεί πολίτες και επαγγελματίες να τηρούν τη νομιμότητα, να χρησιμοποιούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αποκομιδής και να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του δημόσιου χώρου.

Η προσπάθεια για μια καθαρή και ασφαλή Καλαμαριά είναι συνεχής και αφορά όλους, τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, ο οποίος σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την περιβαλλοντική προστασία αρχές της ΕΛΑΣ προχωρά σε ενίσχυση των περιπολιών και των ελέγχων στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε σημεία όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα φαινόμενα ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών.

Η δημοτική Αρχή, όπως υπογραμμίζεται, στέλνει σαφές μήνυμα: καμία ανοχή σε πρακτικές που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Οι υπεύθυνοι θα εντοπίζονται και θα οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.

