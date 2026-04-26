ΗΠΑ: «Ο 31χρονος που άνοιξε πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών ήθελε να προκαλέσει εθνική τραγωδία», λένε οι Μυστικές Υπηρεσίες

Στο επίκεντρο των ερευνών των αμερικανικών Αρχών βρίσκεται ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της ένοπλης επίθεσης κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Άλεν, που συνελήφθη άμεσα από τις δυνάμεις ασφαλείας, φέρεται να είχε ως στόχο κυβερνητικούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο δράστης της επίθεσης

Το χρονικό και η κινητοποίηση της Μυστικής Υπηρεσίας

Ο αναπληρωτής διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (Secret Service), Μάθιου Κουίν, σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, χαρακτήρισε τον δράστη «δειλό» που επιχείρησε να προκαλέσει μια «εθνική τραγωδία». 🚨 BREAKING: President Trump releases CCTV footage of the alleged shooter at the White House Correspondents' Dinner. pic.twitter.com/EoP0HYMPGr— Fox News (@FoxNews) April 26, 2026 BREAKING: President Trump and First Lady are rushed out of the White House Correspondents' Dinner.



It is unclear what led up to the evacuation, but attendees of the event were seen on video feed ducking and covering around their tables. pic.twitter.com/GbbXmL223t April 26, 2026

Ο 31χρονος ήρθε αντιμέτωπος με το πολυεπίπεδο σύστημα ασφαλείας και συνελήφθη κατά την πρώτη επαφή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Άλεν διέμενε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου πραγματοποιούνταν η εκδήλωση και είχε στην κατοχή του βαρύ οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων πυροβόλων όπλων και μαχαιριών. WATCH: Chaotic moments after shooting at the White House Correspondents' Association Dinner pic.twitter.com/cndtlIatDt— BNO News (@BNONews) April 26, 2026

Η εισαγγελέας Τζανίν Πίρο ανακοίνωσε πως ο ύποπτος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος, θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες την προσεχή Δευτέρα, μεταξύ των οποίων η επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα και η χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα.

🚨BREAKING: Dramatic new video shows law enforcement with guns drawn searching for the shooter and yelling “We have one down" as panic and confusion erupted after gunshots were heard at the White House Correspondents’ Dinner. | @GiannoCaldwell pic.twitter.com/WlUitinh2w— Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Από δάσκαλος του μήνα … επίδοξος δολοφόνος

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως για το παρελθόν του Κόουλ Τόμας Άλεν συνθέτουν την εικόνα ενός ανθρώπου με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση.

Ο 31χρονος είναι πτυχιούχος μηχανολογίας από το κορυφαίο ινστιτούτο Caltech (2017) και κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής από το California State University (2025). Το 2016 είχε βραβευτεί σε διαγωνισμό ρομποτικής, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 είχε ανακηρυχθεί «Δάσκαλος του Μήνα» σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό (C2 Education).

Στο ψηφιακό του αποτύπωμα (LinkedIn) αυτοπροσδιορίζεται ως «εκ γενετής δάσκαλος» και ανεξάρτητος δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Το κίνητρο του δράστη στο μικροσκόπιο των Αρχών

Παρά την ομολογία του για την πρόθεση στόχευσης αξιωματούχων, οι αρχές ασφαλείας της Ουάσινγκτον τονίζουν πως το βαθύτερο κίνητρο παραμένει υπό διερεύνηση. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άλεν δεν εμφάνιζε έντονη πολιτική δραστηριότητα, δηλώνοντας ως μοναδικό ενδιαφέρον την «Επιστήμη και την Τεχνολογία».

Η Secret Service συνεχίζει να εξετάζει πώς ο δράστης κατάφερε να μεταφέρει τον οπλισμό του εντός του ξενοδοχείου, ενώ η χώρα παραμένει συγκλονισμένη από την παραλίγο τραγωδία που θα μπορούσε να είχε πλήξει την καρδιά της αμερικανικής ηγεσίας.

Σκηνές χάους στην αίθουσα

Μέσα στην κεντρική αίθουσα, η ατμόσφαιρα μεταβλήθηκε ακαριαία από γιορτινή σε εφιαλτική. Με τις ιαχές «Κάτω! Κάτω!» να ηχούν από τους πράκτορες ασφαλείας, περίπου 2.500 προσκεκλημένοι, δημοσιογράφοι, υπουργοί και προσωπικότητες, αναζήτησαν απεγνωσμένα κάλυψη κάτω από τα τραπέζια.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα βρισκόμασταν στο πάτωμα, περιμένοντας να δούμε αν ο ένοπλος θα εισέβαλε στην αίθουσα χορού για να ανοίξει πυρ κατά του πλήθους», περιέγραψε ο ανταποκριτής του BBC, Γκάρι Ο’Ντόνοχιου.

Ενώ η αίθουσα βρισκόταν σε κατάσταση πολιορκίας, η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε με απόλυτη ταχύτητα τον Ντόναλντ Τραμπ, τη σύζυγό του Μελάνια, καθώς και τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς. Πάνοπλοι πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη σχημάτισαν αμυντική περίμετρο, στοχεύοντας προς κάθε πιθανή απειλή, πριν δώσουν εντολή για την πλήρη εκκένωση του υπογείου.

Τραμπ: «Επίθεση στη Δημοκρατία από εν δυνάμει δολοφόνο»

Λίγες ώρες μετά το συμβάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, εμφανώς επηρεασμένος αλλά διατηρώντας την ψυχραιμία του, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο. Χαρακτήρισε τον δράστη «εν δυνάμει δολοφόνο» και τόνισε πως πρόκειται για άλλη μια επίθεση κατά των δημοκρατικών θεσμών. President Trump Delivers Remarks, Apr. 25, 2026 https://t.co/Lok5NBuFhD— The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

Ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε πως κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών τραυματίστηκε ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ εξήρε την ακαριαία αντίδραση των πρακτόρων της Secret Service, χαρακτηρίζοντας το θάρρος τους «αληθινά ωραίο πράγμα» μπροστά στον κίνδυνο.