Κύπρος: Ευχαρίστησε την Ελλάδα για την έμπρακτη στήριξη με φρεγάτες και F16 εν μέσω πρωτοφανούς έντασης στην Μέση Ανατολή

Σε ανάρτηση της η Κυπριακή Δημοκρατία ευχαρίστησε την Ελλάδα για την στήριξη της μετά την εισβολή drone στον εναέριο χώρο της χώρας λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (2/3).

Στο μήνυμα της, η Κυπριακή Δημοκρατία επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα αποστέλλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού μαζί με ζεύγος μαχητικών F-16. Είχε προηγηθεί σχετικό μήνυμα του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Τις τελευταίες δύο μέρες, είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον κ. Πάλμα. Τον διαβεβαίωσα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην άμυνα της Κύπρου για να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα η Φρεγάτα “Κίμων”, καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα “Κένταυρος”. Καθώς επίσης αποστέλλονται στην κυπριακή δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16.”

Αναλυτικά το μήνυμα της κυπριακής δημοκρατίας:

“Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο @PresidentCYP @Christodulides με τον Έλληνα Πρωθυπουργό @kmitsotakis.

Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε όπως η Ελλάδα αποστείλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόκειται για τη φρεγάτα «Κίμων» και ακόμη μία φρεγάτα, η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων «Κένταυρος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας, αποστέλλεται στην Κύπρο και ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.”