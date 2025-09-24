Κούβελας: «Να γίνει ξεκάθαρο το ακριβώς θα κατασκευαστεί στον χώρο της ΔΕΘ»

«Όσοι όψιμα σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να αποκοπεί ο «ομφάλιος λώρος» μεταξύ ΔΕΘ και Υπερταμείου, ας το σκέφτονταν καλύτερα όταν αναλάμβαναν τη δέσμευση δημιουργίας του Υπερταμείου το 2016, το οποίο -ως γνωστόν- διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας για 99 χρόνια. Δυστυχώς, το Υπερταμείο έχει εκ του νόμου του 2016 -κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή- τον πρώτο και τελευταίο λόγο σ’ αυτά», σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας, αναφερόμενος στην κριτική που διατυπώνει σήμερα η αντιπολίτευση, με αφορμή τη διάταξη για το ΔΣ της ΔΕΘ.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων, στο οποίο έχει περιληφθεί και η διάταξη για τη ΔΕΘ, ο βουλευτής της ΝΔ χαρακτήρισε σημαντική την απόφαση το έργο της ανάπλασης να προχωρήσει με κρατική χρηματοδότηση, χωρίς τη σύμπραξη ιδιώτη στην κατασκευή και στην εκμετάλλευση στη συνέχεια του χώρου. Χαρακτήρισε, επίσης, απαραίτητη τη συμμετοχή των φορέων της Αυτοδιοίκησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ, επισημαίνοντας μάλιστα ότι Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας θα διαθέσει 30 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στον χώρο εκεί, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στα όρια του οποίου θα υλοποιηθεί η ανάπλαση, συμμετέχει επιπλέον και με την παραχώρηση δημοτικής έκτασης, αλλά θα έχει πρακτικά και τον πρώτο λόγο και την ευθύνη της μελλοντικής συντήρησης του πάρκου αυτού.

«Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι οι δύο αυτοί θεσμοί πρέπει να έχουν θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ», είπε ο κ. Κούβελας. Παράλληλα όμως ο βουλευτής της ΝΔ επισήμανε στην κυβέρνηση ότι πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις «σε όσους εκφράζουν ευλόγως προβληματισμούς για το μέλλον της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης» και να γίνει ξεκάθαρο «τι ακριβώς πρόκειται να κατασκευαστεί στον χώρο, πέρα από το Πάρκο που θα δημιουργηθεί, πόσα τετραγωνικά μέτρα θα καταλαμβάνουν οι εκθεσιακοί χώροι, τι άλλες δυνατότητες θα προσφέρουν οι στεγασμένοι χώροι».