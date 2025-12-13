Κουτσούμπας: «Στεκόμαστε στο πλευρό των εργολαβικών εργαζομένων των ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης»

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο περιθώριο της μεγάλης συναυλίας για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, που πραγματοποιείται απόψε στο Παλαί Ντε Σπορ, συναντήθηκε με εργολαβικούς εργαζόμενους των ΕΛΠΕ και εκπροσώπους του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η Θεανώ Καπέτη, μέλος του ΠΓ, ο Θανάσης Χρηστίδης, μέλος της ΚΕ και ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης.

Οι εκπρόσωποι του κλαδικού σωματείου ενημέρωσαν τον Δ. Κουτσούμπα «για τις συνθήκες που επικρατούν στον μεγαλύτερο εργολάβο στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη, όπου οι εργαζόμενοι επί 20 και 30 χρόνια εργάζονται με συμβάσεις που ανανεώνονται, χωρίς δικαιώματα και με τα μέσα ατομικής προστασίας να είναι ακόμα προς κατάκτηση». Αναφέρθηκαν, επίσης, «στην 24ωρη απεργία με καθολική συμμετοχή, που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι με μπροστάρη το κλαδικό σωματείο, τις προηγούμενες μέρες, διεκδικώντας την υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και να μπει τέλος στο καθεστώς της εργολαβοποίησης με πρόσληψή τους απευθείας από τα ΕΛΠΕ, καθώς και για το ότι αποφάσισαν την κλιμάκωση με 48ωρη απεργία το επόμενο διάστημα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισαν ότι «ανάλογες είναι οι συνθήκες και για τους εργολαβικούς εργαζόμενους της εταιρίας που εμπλέκεται και στον μεγάλο αγωγό ΒΑΡΔΑΞ που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Βόρεια Μακεδονία και εντάσσεται στο πλαίσιο των ΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών που θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους, συνολικά τον λαό».

Ο Δ. Κουτσούμπας εξέφρασε «τη στήριξη του ΚΚΕ στα δίκαια αιτήματά τους, λέγοντας ότι: «Καλύπτετε διαρκείς και μόνιμες ανάγκες της επιχείρησης, άρα είναι απαράδεκτο να συνεχίζετε να είστε εργολαβικοί εργαζόμενοι, έπρεπε να είστε μόνιμοι εργαζόμενοι στην εταιρία. Στηρίζουμε απόλυτα αυτό το αίτημα, όπως επίσης και τα υπόλοιπα ζητήματα που έχετε θέσει, για την επιχειρησιακή σας σύμβαση, κ.α..Έχουμε καταθέσει ήδη μια αναφορά στη Βουλή με τα αιτήματά σας και θα δούμε να κάνουμε και άλλες ενέργειες, ώστε να πιέσουμε το υπουργείο και την κυβέρνηση».

Τόνισε, πως «το κύριο είναι να συνεχιστεί ο δικός τους αγώνας με τη συμπαράσταση και των υπόλοιπων εργαζομένων».

«Χωρίς αγώνα δεν πιέζονται αυτοί εκεί πάνω. Όσα και να τους λες στη Βουλή από το ένα αυτί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Τα πάντα τα κάνουν για το μεγάλο κεφάλαιο. Ό,τι ζητάει η μεγάλη εργοδοσία, οι όμιλοι, οι εταιρίες σ’ αυτούς στέκονται προσοχή. Όταν οι εργαζόμενοι απαιτούν τότε λένε “δεν έχουμε, δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει η χώρα” και όλα αυτά τα γνωστά παραμύθια. Και είναι παραμύθια, γιατί υπάρχουν δυνατότητες. Όπως έχουν και τα δίνουν αλλού, έτσι μπορούν να τα δώσουν και για τους εργαζόμενους. Και δεν κοστίζει και πάρα πολύ να σας κάνουν μόνιμους ή να δώσουν αύξηση στο μισθό η να υπογράψουν μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Έχουν τεράστια κέρδη τα ΕΛΠΕ» ανέφερε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε:.

«Σας συμπαραστεκόμαστε, ο,τιδήποτε θέλετε είμαστε στο πλευρό σας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δικαιωθεί ο αγώνας σας, αλλά δεν χρειάζεται επανάπαυση».