Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Αυτά είναι τα αιτήματά τους

Οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη τους αποφάσισαν την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους, διαμηνύοντας ότι τη Δευτέρα δεν θα προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που συγκάλεσαν οι εκπρόσωποι των 57 μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες χαρακτήρισαν τον διάλογο «προσχηματικό» και ξεκαθάρισαν ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε συζήτηση, εάν προηγουμένως δεν δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Επίσης έκαναν γνωστά τα αιτήματα τους τα οποία θα στείλουν εγγράφως στην κυβέρνηση και θα συζητήσουν με τον πρωθυπουργό μόνο εάν εξασφαλίσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Τα αιτήματα των αγροτών

Η λίστα των αιτημάτων, την οποία δημοσιοποίησε η ΕΡΤ, είναι η εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι: