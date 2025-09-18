Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος»

«Καμία επανάπαυση»

Κουτσούμπας: «Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος»
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISS
DEBATER NEWSROOM

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωση του στη συγκέντρωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα είπε ότι «ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος, γεννιέται στη μήτρα του καπιταλισμού, γι’ αυτό και δεν χωρά καμία επανάπαυση αλλά μόνο διαρκής πάλη ενάντιά τους».

«Είχαμε προειδοποιήσει», πρόσθεσε, «είχαμε τονίσει λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πριν 12 χρόνια απ’ τους εγκληματίες της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, ότι ‘τον φασισμό βαθειά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον‘». Ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι «αυτοί οι στίχοι του Φώντα Λάδη είναι περισσότερο επίκαιροι σήμερα, που αποφυλακίζεται ο Μιχαλολιάκος, που ετοιμάζεται να βγει ο Κασιδιάρης, που όλο το αστικό κράτος δεν παίρνει μέτρα ενάντια σε αυτά τα αποβράσματα της ιστορίας».

Σωκράτης Φάμελλος: Ο Παύλος Φύσσας ζει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Ο Παύλος Φύσσας ζει

«Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Όπως και ότι στάθηκε όρθιος απέναντι στο μίσος, απέναντι στον ρατσισμό, απέναντι στη βία και στις ανισότητες», ανέφερε στην δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το Κερατσίνι όπου συμμετείχε στην αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία. Ανέφερε ακόμη ο πρόεδρος του […]

