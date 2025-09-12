Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος βρίσκεται εκτός φυλακής σύμφωνα με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.

Συγκεκριμένα, αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους για λόγους υγείας.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής είχε επιστρέψει στη φυλακή τον Ιούνιο του 2024, όταν το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας ανέτρεψε την απόφαση αποφυλάκισης που είχε λάβει το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Οι εφέτες, κατόπιν ανάλογης εισαγγελικής πρότασης, έκριναν πως ο Νίκος Μιχαλολιάκος με αρθρογραφίες του σε ηλεκτρονικά μέσα συνεχίζει να υμνεί τις ναζιστικού τύπου πρακτικές της ΧΑ, παρά την καταδίκη του, γεγονός που του προσδίδει εικόνα αμετανόητου. Έτσι κρίθηκε τότε, ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και διατάχθηκε η συνέχιση του καθεστώτος κράτησης του.