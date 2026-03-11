Κουτσούμπας: Η Κούβα δεν είναι μόνη – Να δυναμώσει παντού τώρα η διεθνιστική έμπρακτη αλληλεγγύη του ελληνικού λαού

«Είμαστε εδώ για την Κούβα! Είμαστε εδώ για όλους τους λαούς του κόσμου! Η σημερινή μας συγκέντρωση, εδώ στο Σύνταγμα, πραγματοποιείται σε συνθήκες μεγάλης θύελλας για τον λαό μας, για όλους τους λαούς της περιοχής και όλου του κόσμου» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε αποψινή του ομιλία στη μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα, στο Σύνταγμα.

«Η χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, μπλέκεται ενεργά στον βρώμικο ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν» είπε και πρόσθεσε:

«Η εγκληματική επίθεση στο Ιράν και οι φλόγες του πολέμου που τυλίγουν όλο και περισσότερες χώρες στη Μέση Ανατολή, δεν γίνεται για να απαλλαγεί ο λαός του Ιράν από ένα αυταρχικό θεοκρατικό καθεστώς» επισήμανε.

Όπως εξήγησε, «πίσω από κάθε πολεμική εστία της εποχής μας θα βρει κανείς τη μεγάλη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα, αφού σήμερα η πρωτιά των ΗΠΑ απειλείται από την Κίνα. Για αυτούς τους ανταγωνισμούς οι λαοί γίνονται παρανάλωμα».

Ανέλυσε τον ανταγωνισμό στην περιοχή, σημειώνοντας ότι σε αυτόν «συμμετέχει ενεργά και η ελληνική αστική τάξη που διψάει για νέα κέρδη ειδικά στις μεταφορές, τις κατασκευές και την ενέργεια» και γι’ αυτό τον λόγο «η ελληνική κυβέρνηση στήριξε όσα κτηνώδη διέπραξε και διαπράττει το Ισραήλ σε βάρος του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη», γι’ αυτό «όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα αναβάθμιζαν τις σχέσεις με το Ισραήλ», ενώ «όλες έβαλαν το χεράκι τους ώστε να διευρύνεται περαιτέρω η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα μας, ειδικά μέσω των αμερικάνικων και ΝΑΤΟϊκών βάσεων».

«Ο λαός μας τώρα πληρώνει τις συνέπειες των πολέμων με ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, με ανασφάλεια» συμπλήρωσε.

Όπως είπε «για τον εφοπλισμό και όχι για τον ελληνισμό η Ελλάδα έχει στείλει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα και σύστημα patriot με το αντίστοιχο προσωπικό στη Σαουδική Αραβία. Για τα συμφέροντα μίας μειοψηφίας η χώρα ετοιμάζεται να στείλει εκστρατευτικό σώμα στη Γάζα στο πλαίσιο των απάνθρωπων σχεδίων των ΗΠΑ, Ισραήλ».

«Για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και του αχυρανθρώπου τους στην Ουκρανία Ζελένσκι αδειάζουν αποθήκες του ελληνικού στρατού, για να στέλνονται όπλα για να συνεχίζεται ο άδικος ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Για τους ίδιους λόγους στάλθηκαν και στην Κύπρο δύο ζεύγη μαχητικών F16 και δύο φρεγάτες. Πληρωμένα από τον ελληνικό λαό και κερασμένα στα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ισραήλ και της εγχώριας πλουτοκρατίας» είπε.

Ο Δ. Κουτσούμπας κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

«– Για ποιο λόγο αναπτύχθηκαν Patriot στην Κάρπαθο αν όχι για την αντιβαλλιστική ασπίδα της Σούδας, που έγινε στόχος επίθεσης με drones;

— Γιατί η κυβέρνηση αντί να πει την αλήθεια, ότι η Σούδα έγινε ήδη στόχος αντιποίνων, κρύβεται πίσω από το δάχτυλο της επιστρατεύοντας διάφορες ανέξοδες πατριωτικές κορώνες;

— Για ποιο λόγο αναπτύσσονται Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας και άλλων κρατών γύρω από την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο;

— Ήρθαν γιατί συγκινήθηκαν με την ιστορία του Κίμωνα με τους Πέρσες ή ήρθαν για να προστατευτούν υποδομές του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Κύπρο και να δηλώσουν το παρόν της ΕΕ σε αυτόν τον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή;».

Επισήμανε ότι «οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, όπως και η τουρκική κατοχή του 37% του νησιού καταπατούν τα δικαιώματα του κυπριακού λαού», υπενθυμίζοντας ότι «κράτη που στέλνουν σήμερα πολεμικά πλοία στην περιοχή για να προστατέψουν τις Βρετανικές βάσεις, τροφοδοτούν το κατοχικό τουρκικό κράτος με στρατιωτικά μέσα».

Υπογράμμισε ότι «”εθνικό” είναι ό,τι συμφέρει την κοινωνική πλειοψηφία της χώρας, τον εργαζόμενο λαό της και όχι ό,τι συμφέρει μία χούφτα μεγάλους επιχειρηματίες που βλέπουν κέρδη και μπίζνες εκεί που μυρίζει ανθρώπινο κρέας».

Είπε ότι «όσο και αν η κυβέρνηση απολαμβάνει τη στήριξη ουσιαστικά όλων των άλλων κομμάτων, δεν “παίζουν μπάλα” μόνοι τους γιατί εδώ υπάρχει το ΚΚΕ, η δράση και οι εκτιμήσεις του, οι θέσεις του που δίνουν προοπτική στην πάλη του λαού ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας».

«Σήμερα πατριωτισμός και διεθνιστική ευθύνη σημαίνει να παλεύουμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στη σφαγή!» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι πόλεμος των λαών. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που μας χώνει πιο βαθιά στο μακελειό, στα κόμματα που στηρίζουν ή ανέχονται την πολιτική της εμπλοκής στο σφαγείο! Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός!»

«Στον κόσμο που φλέγεται ο λαός, με το ΚΚΕ μπροστά, μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής, χαράζοντας την δική του πορεία με πυξίδα τα εργατικά-λαϊκά συμφέροντα. Στον δρόμο της ανατροπής, για τον Σοσιαλισμό!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογραμμίζοντας ότι «το ΚΚΕ κρατά ψηλά την σημαία του Προλεταριακού Διεθνισμού, της κοινής πάλης των λαών ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, του κοινού αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο» εξέφρασε την «αμέριστη διεθνιστική αλληλεγγύη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, αλλά και ευρύτερων τμημάτων του ελληνικού λαού, στην Κουβανική Επανάσταση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας και τον Κουβανικό λαό».

Αναφέρθηκε στους επαναστατικούς αγώνες του λαού της Κούβας, στην «παταγώδη ήττα που υπέστη η ωμή αμερικάνικη ιμπεριαλιστική επέμβαση το 1961», στην «τεράστια αλληλεγγύη της Κούβας στους άλλους λαούς από το ύστερημά της διαχρονικά» και στις «πρωτόγνωρες κατακτήσεις για τον Κουβανικό λαό που κατάφερε η Κουβανική Επανάσταση και με την καθοριστική διεθνιστική στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων κρατών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης».

Όλες οι αμερικανικές κυβερνήσεις, διαχρονικά Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι, προσθέτουν διαδοχικά μέτρα για να προκαλέσουν ασφυξία στον κουβανικό λαό» τόνισε, προσθέτοντας, «τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση Τραμπ, αποθρασυμένη από την επέμβαση στη Βενεζουέλα, νομίζει ότι βρήκε ευκαιρία να τελειώσει με τον λαό της Κούβας και την επανάσταση του. Γι’ αυτό σήμερα κλιμακώνει την βάρβαρη γενοκτονική πολιτική του, ενώ εξαπολύει απειλές για πλήρη ναυτικό αποκλεισμό της Κούβας, έως και ένοπλη ιμπεριαλιστική επέμβαση».

«Ο κουβανικός λαός αντιστέκεται ηρωικά και βιώνει μεγάλες στερήσεις με το κεφάλι ψηλά» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας, αναφέρθηκε στις στερήσεις αυτές λεπτομερώς και τόνισε:

«Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να δυναμώσει παντού τώρα η διεθνιστική έμπρακτη αλληλεγγύη του ελληνικού λαού με την Κούβα!».

«To KKE, ο λαός και η νεολαία απαιτούν τον άμεσο τερματισμό του βάρβαρου αποκλεισμού των ΗΠΑ, του αποκλεισμού της γενοκτονίας! Απαιτούν την άμεση διαγραφή της Κούβας από την κατάπτυστη λίστα περί χορηγών της “τρομοκρατίας”».

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση, και με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, να στηρίξει στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα για τον τερματισμό του αμερικάνικου αποκλεισμού της Κούβας! Κλιμακώνουμε την αλληλεγγύη το επόμενο διάστημα!» είπε.

Ανέφερε ότι η ΚΝΕ «θα συμμετέχει σε πολυμελή μπριγάδα αλληλεγγύης στην Κούβα, και το ΚΚΕ ετοιμάζεται να τιμήσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο Ρους».

«Αλληλεγγύη με όλους τους λαούς του κόσμου. Κάτω ο πόλεμος! Κάτω ο ιμπεριαλισμός!

Έξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ! Θάνατος στο φασισμό και τον καπιταλισμό που τον γεννά!

Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός! Ζήτω η Κουβανική Επανάσταση!

¡Cuba no está sola! ¡Hasta la victoria, siempre!» υπογράμμισε, καταλήγοντας στην ομιλία του, ο Δ. Κουτσούμπας.