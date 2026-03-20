Κουτσούμπας: Η ανεπανάληπτη Μαρία Δημητριάδη, λέαινα του πολιτικού μας τραγουδιού

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας βρέθηκε σήμερα στην εκδήλωση – αφιέρωμα στη Μαρία Δημητριάδη με τίτλο “Τις πιο όμορφες μέρες μας”, που διοργανώνει η ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο Δ. Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση από την εκδήλωση: «Οφείλαμε αυτό το αφιέρωμα στην ανεπανάληπτη Μαρία Δημητριάδη, αυτή τη λέαινα του πολιτικού μας τραγουδιού, της Αντίστασης και του αγώνα, για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος».