Κουτσούμπας για Καραλή: Το ακατόρθωτο μπορεί να γίνει κατορθωτό

Θέση για την ιστορική επίδοση του Εμμανουήλ Καραλή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία πήρε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Το ακατόρθωτο μπορεί να γίνει κατορθωτό. Αυτό είναι που πέτυχε ο Μανόλο σήμερα, αυτό είναι που συμβολίζει και αυτό είναι που πρέπει να εμπνέει τη νεολαία ατομικά και συλλογικά. Να παλεύεις, να ξεπερνάς εμπόδια και να νικάς» ανέφερε ο Κουτσούμπας.