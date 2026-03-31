Κουτσούμπας: Ξεσηκωμός για να κάνει πράξη ο λαός το σύνθημα «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»

«Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμφανίζεται ως ουδέτερος παρατηρητής του πολέμου, να αμπελοφιλοσοφεί για την “αβεβαιότητα που είναι η μόνη βεβαιότητα” και να παριστάνει ότι απλά διαχειρίζεται κάποιες επιπτώσεις όσο καλύτερα μπορεί, πάντα “με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες”» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή για την ΠΝΠ για «την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους».

Ανέδειξε, «τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, όσο και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ», σημειώνοντας πως «η όποια απόπειρα διαφοροποίησης της ΕΕ από τις ΗΠΑ, δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το πραγματικό συμφέρον των λαών ή με καμία, τελοσπάντων, “φιλειρηνική πολιτική”. Αλλά μόνο, με τις ιδιαίτερες επιδιώξεις που έχουν τα ευρωπαϊκά μονοπώλια, που βλέπουν να χάνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, μέσα στον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία».

«Για τους κινδύνους που συνεπάγεται για την ασφάλεια του ελληνικού λαού αυτή η συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο, τα λέει όλα η άσκηση ετοιμότητας που πραγματοποιείτε σήμερα στην Ελευσίνα, με σενάριο πλήγματος κατά δεξαμενόπλοιου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι μιλάμε για την περιοχή που παραδίδετε στα αμερικανικά μονοπώλια για να τη μετατρέψουν σε εμπορικό, ενεργειακό και στρατιωτικό κόμβο, ως αντίβαρο της παρουσίας της κινεζικής COSCO στον Πειραιά» πρόσθεσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέδειξε ότι «από αυτόν τον πόλεμο χαμένοι βγαίνουν οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, ενώ κερδισμένοι βγαίνουν οι εφοπλιστές από την εκτίναξη των ναύλων και οι ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι, οι πρώτοι από τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο και από την άνοδο των τιμών και οι δεύτεροι από τη διεκδίκηση κομματιού πίτας από την ανοικοδόμηση των χωρών που σφυροκοπούνται».

«Αυτό είναι το περιβόητο δήθεν “εθνικό συμφέρον” που αναμασάτε, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης και λοιπές αστικές δυνάμεις. Δηλαδή, το ταξικό συμφέρον μιας χούφτας εκμεταλλευτών του μόχθου του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό και δε δεχόμαστε να είναι ο ελληνικός λαός αυτός που θα πληρώσει τα σπασμένα του πολέμου, όπως πλήρωσε παλιότερα την οικονομική κρίση του συστήματος, όπως πληρώνει και σήμερα με τη δήθεν ανάπτυξή του, που είναι ανάπτυξη των καπιταλιστικών κερδών, δηλαδή των κερδών των λίγων. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έκλεισαν το 2025 με κέρδη-ρεκόρ 4,65 δισ. ευρώ. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κατέγραψαν τρεις συνεχόμενες χρονιές αύξησης κερδών: 10,3 δισ. ευρώ το 2022, 10,8 δισ. ευρώ το 2023, 11,5 δισ. ευρώ το 2024, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα του 2025 δείχνουν νέα αύξηση των καθαρών κερδών 15%. Να, λοιπόν, που δεν περνάνε όλοι δύσκολα σε αυτή τη χώρα» συμπλήρωσε.

«Τα μέτρα-κοροϊδία, που συζητάμε σήμερα, δεν έχουν στόχο να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους, τα λαϊκά νοικοκυριά από τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, αλλά να στηρίξουν κυρίως την ήδη μεγάλη κερδοφορία διαφόρων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων» είπε.

Όπως εξήγησε η κυβέρνηση «διατηρεί απείραχτους τους δυσβάσταχτους φόρους στα καύσιμα και σε βασικά αγαθά», ενώ «με το μέτρο για το diesel επιδοτεί τους ενεργειακούς ομίλους, τις μεγάλες εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας, και με την επιδότηση στις ναυτιλιακές εταιρείες τους κάνει κι ένα ακόμα δώρο από τα χρήματα του ελληνικού λαού, με στόχο δήθεν να συγκρατήσουν τις τιμές των εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα, όταν αυτές ήδη είναι πάρα πολύ αυξημένες, ενώ με τα ψίχουλα των δοκιμασμένων “pass”, (η κυβέρνηση) έρχεται να επιδοτήσει επί της ουσίας την ακρίβεια».

«Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Το σύνολο των μέτρων για το δίμηνο Απρίλης-Μάης είναι 300 εκατ. ευρώ, όταν τα έσοδα από τον ΦΠΑ, μόνο τον Γενάρη, έφτασαν τα 3,1 δισ. και από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης τα 393 εκατ. ευρώ» ανάφερε χαρακτηριστικά.

Κάλεσε τον λαό «να μην δείξει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, να ξεσηκωθεί, να αρνηθεί να πληρώσει τον πόλεμο και να διεκδικήσει όλα εκείνα τα ουσιαστικά και πραγματικά μέτρα ανακούφισής του που προτείνει το ΚΚΕ, όπως κατάργηση του ΕΦΚ στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, πλαφόν στις τιμές καυσίμων και ενέργειας στη χονδρική αγορά, κατάργηση του Χρηματιστηρίων Ενέργειας και απόσυρση της χώρας από το εμπόριο ρύπων, επαναλειτουργία της παραγωγής λιγνίτη, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με πλήρη επαναφορά ΣΣΕ, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και επανένταξη των αυτοαπασχολούμενων στο αφορολόγητο».

Τονίζοντας ότι «για να κερδίσει το παραμικρό ο λαός μας, ακόμα και κάποιες ανάσες ανακούφισης, απαιτείται να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο» ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «ο λαός πρέπει να κάνει πράξη το σύνθημα “καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους”», προσθέτοντας ότι «παραμένει επίκαιρο και το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας” που ακουγόταν στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για το έγκλημα των Τεμπών».

Με αφορμή τη συνέχιση αύριο της δίκης για τα Τέμπη επισήμανε πως «είναι ανεπίτρεπτο η κυβέρνηση να συνεχίζει να παίζει με τον πόνο των συγγενών θυμάτων». Την κάλεσε «να αφήσει τις υπεκφυγές» και απαίτησε «να δώσει λύσεις, ώστε »να μην επαναληφθεί η κατάσταση που επικρατούσε την πρώτη μέρα διεξαγωγής της δίκης με την ακατάλληλη αίθουσα» ενώ επισήμανε ότι μια τέτοια δίκη «δεν μπορεί να διεξάγεται επί της ουσίας “κεκλεισμένων των θυρών” και χωρίς δημοσιότητα, λόγω τεχνικής ανεπάρκειας του χώρου». Τέλος, δεσμεύθηκε ότι «το ΚΚΕ στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, στον Σύλλογό τους, στον αγώνα για να λάμψει πραγματικά η αλήθεια».