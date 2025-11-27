Κουντουρά: Πρότεινε 8 μέτρα στήριξης των ατόμων με αναπηρία

Οκτώ προτάσεις για τη στήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ κατέθεσε στην Κομισιόν η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έλενα Κουντουρά, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Η ευρωβουλευτής επικαλέστηκε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat σύμφωνα με τα οποία 1 στους 4 ενήλικες πολίτες στην ΕΕ ζει με κάποια μορφή αναπηρίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έως το 2030 και του σχετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Κουντουρά αναφέρθηκε στα σημαντικά εμπόδια που εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβασή των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, την περίθαλψη, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, στην πολιτική, και κυρίως στην εργασία.

«Η υπάρχουσα Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία πρέπει να ενισχυθεί άμεσα, με νέες φιλόδοξες προτάσεις, νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και δεσμευτικούς μηχανισμούς εφαρμογής», τόνισε στην παρέμβασή της.

Επίσης ζήτησε από την Κομισιόν πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα τα εξής: