Κώστας Καραμανλής: «Όταν οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται και οι ισχυροί δεν ελέγχονται, τότε έχουμε κρίση»

Η Βουλή τίμησε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η παναθηναϊκή οργάνωση γυναικών την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, ως πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών για την πολύτιμη προσφορά και το έργο της.

Στην παλαιά Βουλή ήταν παρόντες και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς επίσης, υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

«Η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών, τότε έχουμε κρίση», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

«Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας», πρόσθεσε. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε ότι: «τιμώντας την απόψε θα διαπιστώσατε πως υπάρχουν πρόσωπα με οριακά διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές. Ενίοτε με διαφορές ή διαφωνίες, με άλλες τροχιές κι άλλες πορείες. Όλοι όμως ήρθαν για εκείνη γιατι στο πρόσωπο της βλεπουν το DNA της μεγάλης λαϊκής δημοκρατική παράταξη. Αυτή η ρίζα πάντα θα εμπνέει».

Κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν τα εξής με αφορμή αναφορές του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή: «Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες».