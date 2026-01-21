Κόντρα στη Βουλή για το αγροτικό – Αιχμές της αντιπολίτευσης για την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ένταση επικράτησε σήμερα (21/1) κατά την διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την σύσταση διακομματικής επιτροπής με θέμα την ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα.

Αν και το σύνολο των κοινοβουλευτικών ομάδων συμφωνεί με την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου προκειμένου να ανασχεδιαστεί ο πρωτογενής τομέας, μετά και τις μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών, υπήρξαν σημαντικές αντεγκλήσεις, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για προσχηματική κίνηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη που έφερε την πρόταση για την διακομματική στην Βουλή.

Η αντιπολίτευση έσπευσε να καταγγείλει την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση υποστηρίζοντας ότι η στάση δείχνει ότι το ενδιαφέρον του για τους αγρότες είναι προσχηματικό. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας απαντώντας στις σχετικές αναφορές της αντιπολίτευσης σημείωσε: «Νομίζω θα έπρεπε όλοι να γνωρίζουμε ότι οι διεθνείς εξελίξεις δεν είναι προγραμματισμένες. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στο Νταβός και αμέσως μετά στις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο Κορυφής». Πρόσθεσε δε, ότι η συζήτηση της πρότασης Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής επιτροπής θα περιοριζόταν στην συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων που έγινε την περασμένη εβδομάδα αν τότε δεν διαφωνούσε το ΚΚΕ, το οποίο – όπως είπε ο κ. Τσιάρας – ήταν η μόνη ΚΟ που καταψήφισε. Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να εγκαταλείψει την εντυπωσιοθηρία και να καταθέσει ουσιαστικές προτάσεις για τον αγροτικό τομέα.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινώντας την τοποθέτηση του είπε: «Τώρα θυμήθηκε ο πρωθυπουργός να ανοίξουμε τον διάλογο για το αγροτικό; Ο ίδιος βέβαια απουσιάζει. Θα μπορούσε ο πρωθυπουργός να αναβάλει την σημερινή συνεδρίαση και να την βάλει μια ημέρα που θα ήταν παρών». Ο ίδιος ξεκαθάρισε δε ότι το κόμμα του καταψηφίζει την πρόταση της ΝΔ για διακομματική επιτροπή χαρακτηρίζοντας την «προσχηματική και επικοινωνιακή» και αντιπρότεινε την δημιουργία εθνικής επιτροπής.

Φάμελλος: “Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού”

Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατηγορώντας τον για την απουσία του από τη συζήτηση στην Βουλή για την σύσταση εθνικής διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Είπε συγκεκριμένα: «Είναι ντροπή και προσβολή η απουσία σήμερα του πρωθυπουργού από τη συζήτηση της δικής του πρότασης για την επιτροπή για τον αγροτικό τομέα. Και ενώ ο ίδιος επέλεξε τον προγραμματισμό της συνεδρίασης. Είναι μία ευθεία απαξίωση της Βουλής. Επιλογή που αποδεικνύει την ανεπάρκειά του να υπηρετήσει ένα τόσο σημαντικό θεσμό. Δεν λογαριάζει, δεν σέβεται τη Βουλή. Και δεν αντέχει μία ακόμα συζήτηση για τις ευθύνες του».

Απέδωσε την πρόταση του πρωθυπουργού για την σύσταση της επιτροπής στην πρόθεση του να καλύψει τις ευθύνες του με μία επιτροπή περιορισμένου χρόνου και ευθύνης.

Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Αισθάνομαι ότι ζούμε μια φάρσα. Απορώ πώς δεν ντρέπεστε να ανεβαίνετε στο βήμα της βουλής και να λέτε ότι είναι πολύ σοβαρή συζήτηση στην οποία όμως δεν έχει έρθει αυτός που την προκάλεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης. Τόσο σοβαρή είναι που την γράφει στα παλιά του παπούτσια. Ή μήπως δεν τολμά ο πρωθυπουργός να αναμετρηθεί με την πρόταση του, που προφανώς είναι τζούφια. Είστε λίγοι και αντί να παραιτηθείτε και να προκηρύξετε εκλογές έρχεστε εδώ και τολμάτε να βγάζετε δεκάρικους λόγους ότι θα ενισχύσετε τους αγρότες να πάρουν ταμπλετ την ώρα που δεν έχουν να ζήσουν» ανέφερε η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Απευθυνόμενη στην πτέρυγα της πλειοψηφίας συνέχισε λέγοντας:

«Τολμάτε να λέτε ότι στηρίζετε την νομιμότητα; Είστε βουτηγμένοι στην βρομιά. Δικά σας στελέχη είναι ο Μαγειρίας, η Σεμερτζίδου, ο Ξυλούρης- φραπές και ο Στρατάκης – χασάπης. Δικοί σας όλοι αυτοί οι βρομεροί απατεώνες που τους κρατάτε ακόμα στο κόμμα σας».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Βελόπουλος στην κοινοβουλευτική παρέμβαση έσπευσε να δικαιολογήσει και να υπερασπιστεί στον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη για τις χυδαίες δηλώσεις κατα του πρωθυπουργού. «Τους πείραξε ο Ανεστίδης. Τι είπε ο Ανεστίδης off the record; Είναι αθλιότητα αυτό που του κάνατε. Άθλιοι, τρισάθλιοι στο Μαξίμου χρησιμοποίησαν οff the record δηλώσεις για να κάνουν ζημιά στο αγροτικό κίνημα» είπε.