Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρβανίτης: Η Κύπρος, το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ με στρατό κατοχής

«Η Κύπρος αγωνίζεται με τον λαό της να ρίξει το τελευταίο τείχος διχοτόμησης»

Αρβανίτης: Η Κύπρος, το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ με στρατό κατοχής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Τον κρίσιμο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Κύπρος σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διεθνή και ευρωπαϊκή συγκυρία τόνισε ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, κατά την συζήτηση για τις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας.

Απευθυνόμενος στον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε συγκεκριμένα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Κύπρος έχει εμπειρία, έχει τεχνογνωσία, έχει δημοκρατική παράδοση και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και από την προηγούμενη πετυχημένη Προεδρία του αείμνηστου Χριστόφια.

Η Κύπρος, το μοναδικό κράτος μέλος της Ένωσής μας με στρατό κατοχής, αναλαμβάνει την προεδρία σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ένωση. Με την αναθεωρητική, επικίνδυνη πολιτική των ΗΠΑ, που απειλεί πλέον ανοιχτά την Ευρώπη, την Γροιλανδία, τη Δανία, τη Ρωσία η οποία δημιουργεί θέμα και είναι αναθεωρητική δύναμη πλέον, αφού κατέχει μέρος της Ουκρανίας, την απάνθρωπη και αναθεωρητική πολιτική του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή, η Κύπρος που αγωνίζεται με τον λαό της να ρίξει το τελευταίο τείχος διχοτόμησης μετά το Βερολίνο για να νικήσει επιτέλους το διεθνές Δίκαιο.

Η κατανομή του παραγόμενου πλούτου, κύριε Πρόεδρε, αποτελεί το πιο κομβικό σημείο της πολιτικής. Τι πολιτικές θα εκπονηθούν είναι το θέμα για μας. Για την στεγαστική πολιτική, για την κλιματική κρίση, για την ενεργειακή φτώχεια ή θα συνεχίσουμε αυτό το μονοπάτι των αδιέξοδων συνταγών και αποτυχημένων, θεωρώ, της στρατιωτικοποίησης;

Κάποια από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, μας προκαλούν ανησυχία. Εκ μέρους της Αριστεράς, κύριε Πρόεδρε, σας ευχόμαστε από την καρδιά μας καλή επιτυχία».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Θεοδωρικάκος: Στόχος μας η ενίσχυση της καταναλωτικής συνείδησης των πολιτών και του ελεγκτικού μηχανισμού της νέας Αρχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Στόχος μας η ενίσχυση της καταναλωτικής συνείδησης των πολιτών και του ελεγκτικού μηχανισμού της νέας Αρχής

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι 3 Υποδιοικητές και το Συμβούλιο Διοίκησης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ