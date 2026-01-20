Αρβανίτης: Η Κύπρος, το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ με στρατό κατοχής

Τον κρίσιμο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Κύπρος σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διεθνή και ευρωπαϊκή συγκυρία τόνισε ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, κατά την συζήτηση για τις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας.

Απευθυνόμενος στον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε συγκεκριμένα:

«Η Κύπρος έχει εμπειρία, έχει τεχνογνωσία, έχει δημοκρατική παράδοση και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και από την προηγούμενη πετυχημένη Προεδρία του αείμνηστου Χριστόφια.

Η Κύπρος, το μοναδικό κράτος μέλος της Ένωσής μας με στρατό κατοχής, αναλαμβάνει την προεδρία σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ένωση. Με την αναθεωρητική, επικίνδυνη πολιτική των ΗΠΑ, που απειλεί πλέον ανοιχτά την Ευρώπη, την Γροιλανδία, τη Δανία, τη Ρωσία η οποία δημιουργεί θέμα και είναι αναθεωρητική δύναμη πλέον, αφού κατέχει μέρος της Ουκρανίας, την απάνθρωπη και αναθεωρητική πολιτική του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή, η Κύπρος που αγωνίζεται με τον λαό της να ρίξει το τελευταίο τείχος διχοτόμησης μετά το Βερολίνο για να νικήσει επιτέλους το διεθνές Δίκαιο.

Η κατανομή του παραγόμενου πλούτου, κύριε Πρόεδρε, αποτελεί το πιο κομβικό σημείο της πολιτικής. Τι πολιτικές θα εκπονηθούν είναι το θέμα για μας. Για την στεγαστική πολιτική, για την κλιματική κρίση, για την ενεργειακή φτώχεια ή θα συνεχίσουμε αυτό το μονοπάτι των αδιέξοδων συνταγών και αποτυχημένων, θεωρώ, της στρατιωτικοποίησης;

Κάποια από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, μας προκαλούν ανησυχία. Εκ μέρους της Αριστεράς, κύριε Πρόεδρε, σας ευχόμαστε από την καρδιά μας καλή επιτυχία».