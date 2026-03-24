Κόντρα Πλεύρη – Δούκα για το άσυλο: “Μετατρέπει τον δήμο σε παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ”, “Ακροδεξιές οι απόψεις σας”

“Πυρά” κατά του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα εξαπέλυσε, μέσω των social media, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σχετικά με ψήφισμα του δήμου που αφορά ζητήματα ασύλου, κάνοντας λόγο για παρέμβαση εκτός αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης κατηγόρησε τον Χάρη Δούκα ότι μετατρέπει τον Δήμο Αθηναίων σε «παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ», επικρίνοντας την πρωτοβουλία για ψήφισμα που σχετίζεται με τη διαδικασία χορήγησης ή ανάκλησης ασύλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή του, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι ο δήμαρχος παρεμβαίνει σε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του δήμου, επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή Ασύλου είναι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος.

Ο κ. @h_doukas μετατρέπει το δήμο σε παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με ψήφισμα του παρεμβαίνει αναρμοδίως στην Επιτροπή Ασύλου για το πώς θα χορηγείται ή ανακαλείται το άσυλο. Τα προβλήματα της Αθήνας μπορούν να περιμένουν. Στον ελεύθερο χρόνο του θα ασχοληθεί και με αυτά ο δήμαρχος.— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) March 24, 2026

Παράλληλα, ο υπουργός άφησε αιχμές για τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα της Αθήνας παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ –όπως ανέφερε– ο δήμαρχος επιλέγει να ασχολείται με ζητήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα της πόλης.

Δούκας: «Η Αθήνα θα παραμείνει πόλη αλληλεγγύης και συμπερίληψης»

Από την πλευρά του ο . Δούκας απάντησε στην επίθεση που δέχθηκε από τον υπουργό, κατηγορώντας τον ότι υιοθετεί ακροδεξιά ρητορική και επιχειρεί να καλλιεργήσει κλίμα διχασμού, επισημαίνοντας ότι η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να κινείται «στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας».

March 24, 2026

Συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας ανέφερε: «Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας. Μάλιστα, η σημερινή σας δήλωση έρχεται στη συνέχεια της χθεσινής, στο Κιλκίς, όπου αδίστακτα και με εμφυλιοπολεμική ρητορική επιχειρήσατε να διχάσετε τους Έλληνες, παραμονή της Εθνικής Επετείου. Ακροδεξιός κατήφορος. Ντροπή».