Κοντογεώργης: Το πεδίο για τους αγρότες το 2026 θα είναι πάρα πολύ καλύτερο

Στο αγροτικό ζήτημα αλλά και στα θέματα που απασχολούν τη Θεσσαλία και εν γένει την περιφέρεια, επικέντρωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξή του στο TRT Θεσσαλίας.

Ξεκινώντας από αυτό που έγινε με τον ΕΛΓΑ, ο υφυπουργός έκανε λόγο για «μια αστοχία που αφορούσε τη συνεννόηση της εταιρείας με τις τράπεζες», επίσης «προφανώς προκλήθηκε αναστάτωση και οργή, καθ’ όλα κατανοητή», σημείωσε και προσέθεσε: «Τρέξαμε και υπήρξε πίεση από την πλευρά όλων ώστε μέχρι το μεσημέρι να γίνουν οι πληρωμές που αφορούσαν στην εξόφληση της βασικής ενίσχυσης -και έγιναν». Ξεκάθαρος ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε: «Δεν θέλω να αποποιηθώ καμία ευθύνης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ευρύτερο, τώρα, αγροτικό ζήτημα είπε πως «κανείς δεν αμφισβητεί ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους αγρότες», ενώ κανείς -σημείωσε- δεν πίστευε ότι η κυβέρνηση θα ανταποκρινόταν στους χρόνους αποπληρωμένης δεδομένων των σφικτών χρονοδιαγραμμάτων στη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στα ειδικότερα ζητήματα και πρώτα στο αγροτικό ρεύμα, διευκρίνισε ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανακοινώσει πού θα πάει το ρεύμα, αυτό θα το πει η ΔΕΗ, υπάρχει όμως μια συζήτηση». Για το αγροτικό πετρέλαιο και «για να μην έχουμε θέματα με το λαθρεμπόριο υπάρχει ένας μηχανισμός που έχει συμφωνηθεί και ο οποίος θα βοηθήσει». Ενώ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επιστράφηκε όλος ο φόρος, ενώ φέτος υπήρξε και πλαφόν 50% παραπάνω.

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έστειλε σειρά μηνυμάτων όπως: «Μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου μπορούμε να βρούμε και άλλα πράγματα τα οποία απασχολούν τους υγιείς αγρότες». Ή ότι «προσπαθούμε να αυξήσουμε τις ενισχύσεις στον αγροτικό κόσμο και από τους κοινοτικούς και από τους εθνικούς πόρους». Ενώ υποστήριξε ότι για διεθνείς λόγους επηρεάζεται το κόστος παραγωγής.

Με αφορμή δε, την παρουσία του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νικόλα Φαραντούρη στην αγροτική κινητοποίηση στις Βρυξέλλες, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που «είχε καταργήσει την επιστροφή φόρου, είχε αυξήσει τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικότερα, ο Θ. Κοντογεώργης τόνισε πως «είχαμε υποχρέωση πολιτική, θεσμική, ηθική, ευρωπαϊκή να αλλάξουμε το σύστημα, να υπάρξει δικαιοσύνη, να μην έχουμε αναστολή πληρωμών και να προχωρήσουν οι πληρωμές».

Και, υπενθύμισε την ανάρτηση, τις προάλλες, του πρωθυπουργού ότι, όπως είπε, «στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση απέτυχε και ανέλαβε, παρά τη διαχρονικότητα, την πολιτική ευθύνη». Και προσέθεσε: «Μπορώ να πω πότε ξεκίνησαν κάποια πράγματα σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά το αφήνω στην άκρη…». Ενώ για τη σημερινή κυβέρνηση αναγνώρισε ότι «θα μπορούσαμε να είχαμε δράσει πιο αποφασιστικά», αλλά «τώρα κάνουμε το σωστό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δια ταύτα, «οι νόμιμοι και πραγματικοί αγρότες θα λαμβάνουν τις ενισχύσεις που πρέπει», επιπλέον «αυτοί θα είναι οι ωφελούμενοι και όχι κάποιοι άλλοι κύριοι».

Το καταληκτικό μήνυμα του Θ. Κοντογεώργη ήταν ότι «το πεδίο το 2026 θα είναι πάρα πολύ καλύτερο, γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει συνεργασία, για μας είναι μείζον τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνέντευξη ασχολήθηκε και με άλλα θέματα, π.χ. την προώθηση της αγροτικής οδοποιίας και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα οποία, και τα δυο, είναι ενταγμένα στο ίδιο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

«Το νερό θα είναι ένα από τα 2-3 εθνικά θέματα που θα καθορίσουν το πώς θα ζούμε τα επόμενα χρόνια», υπογράμμισε και συμπλήρωσε λέγοντας πως μόνο τα μεγάλα αρδευτικά θα απαιτήσουν πάνω από 20 δισ. ευρώ. «Εμείς διεκδικούμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να κρατήσουμε πόρους για τα νερά μας», διαβεβαίωσε δε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθως, «υπάρχει μια συνολική καθυστέρηση της ελληνικής Πολιτείας σε σχέση με το νερό», σημείωσε ακόμη ενώ έδωσε δίκιο στους αγρότες «να παραπονιούνται για τα εγγειοβελτιωτικά που ήταν παραμελημένα». Όμως, συνέχισε, «τα έργα ορεινής υδρονομίας θα είναι έτοιμα, στο σύνολό τους, από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο του 2027». Τέλος, «τα έργα που έχουν σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη θα προχωρήσουν κατά προτεραιότητα, γι’ αυτό χρειάζεται να πηγαίνουμε καλά στην οικονομία μας», κατέληξε.