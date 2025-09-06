Κωνσταντοπούλου: Πλήρης ομολογία εμπλοκής του Μυλωνάκη να απαντήσει για τις παρακολουθήσεις συνομιλιών βουλευτών

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη «δήλωση Μυλωνάκη ότι είναι “αναρμόδιος” να απαντήσει στην Επίκαιρη Ερώτηση που του κατέθεσε για την εμπλοκή του στις παρακολουθήσεις συνομιλιών βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας, η πρόεδρος του κόμματος έγραψε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή είναι η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα την περασμένη Δευτέρα 1/9/25 στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό κ. Μυλωνάκη. Στον στενότερο συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Με ευθείες ερωτήσεις που αφορούν την εμπλοκή του σε κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις, με παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και της μυστικότητας των Εισαγγελικών Ερευνών για τον #ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εμπλοκή που καταγράφεται σε δημοσιεύματα που τον κατονομάζουν εδώ και μήνες και δεν έχουν διαψευστεί. Και λένε ότι τον Ιούνιο του 2024 κάλεσε στο Μαξίμου 2 βουλευτές της ΝΔ και τους είπε ότι δεν θα υπουργοποιηθούν, γιατί έχει πιάσει ο κοριός τις συνομιλίες τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλοκή που επιβεβαιώθηκε και από τον κυβερνητικό βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο σε δημόσια συνέντευξή του στο Kontra, όπου είπε ξεκάθαρα όχι μόνον ότι τον πήραν από το Μαξίμου και του είπαν ότι παρακολουθείται, αλλά και ότι του είπαν και ποιος αριθμός παρακολουθείται, κι ακόμη ότι ισχύουν τα σχετικά δημοσιεύματα.

Τι οφείλει να κάνει ένας Υπουργός και μάλιστα Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ όταν τον ρωτά βουλευτής και Αρχηγός Κόμματος για δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε αξιόποινες πράξεις παρακολούθησης συνομιλιών και εισαγγελικών ερευνών; Μα, να έρθει στη Βουλή να απαντήσει. Και να εξηγήσει. Ή να διαψεύσει. Ο κ. Μυλωνάκης τι έκανε; Το σκέφτηκε 5 μέρες και χθες Παρασκευή δήλωσε…αναρμόδιος! Πρόκειται για πλήρη ομολογία εμπλοκής. Και πλέον το θέμα μπαίνει σε νέο πλαίσιο, όπως καταλαβαίνουν όλοι. Η συνέχεια προσεχώς…».

Υπενθυμίζεται ότι την 1/9/25 η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε την εξής Επίκαιρη Ερώτησή στον κ. Μυλωνάκη:

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ

κ. Γιώργο ΜΥΛΩΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΕΜΑ: Η εμπλοκή σας, με εντολή Πρωθυπουργού, σε παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και των δικαστικών-εισαγγελικών ερευνών, κατά κατάχρηση εξουσίας, σχετιζόμενη με το σκάνδαλο-κακούργημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με επανειλημμένα δημοσιεύματα, που δεν έχουν διαψευσθεί μέχρι σήμερα, τον Ιούνιο 2024, σχετικά με τον Ανασχηματισμό που έλαβε χώρα μετά τις Ευρωεκλογές της 9 Ιουνίου 2024, και ενώ ασκούσατε και τότε τα χρέη που και σήμερα ασκείτε, ήτοι αναπληρώνετε τον Πρωθυπουργό ως μέλος της Κυβέρνησης που έχετε δώσει και τον προβλεπόμενο όρκο και εδρεύετε στο Μέγαρο Μαξίμου, ενημερώσατε 2 μέλη της Νέας Δημοκρατίας και της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας ότι, ενώ υπήρχε πρόθεση υπουργοποίησής τους από τον Πρωθυπουργό, αυτή δεν θα υλοποιείτο, διότι υπήρχαν καταγραφές συνομιλιών τους που τους ενέπλεκαν στο Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα δημοσιεύματα αυτά έχουν επανειλημμένα αναδημοσιευθεί καθ’ όλη την τελευταία περίοδο, χωρίς να έχετε αντιδράσει ή διαψεύσει και χωρίς να έχουν διαψευσθεί από οποιονδήποτε, ούτε από τον Πρωθυπουργό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, το γεγονός της εκ μέρους σας ενημέρωσης βουλευτών για την απόφαση μη υπουργοποίησής τους, λόγω των συγκεκριμένων στοιχείων, αποδεικνύει και την πλήρη γνώση του Μεγάρου Μαξίμου, δηλαδή του κ. Μητσοτάκη, όλων των λεπτομερειών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων, εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Αποδεικνύει επίσης την δράση του κ. Μητσοτάκη προς συγκάλυψη των ευθυνών και διαχείριση των πολιτικών ζημιών.

Πέραν της μη διάψευσης των δημοσιευμάτων, υπήρξε πρόσφατη ηχηρή επιβεβαίωση αυτών από τον παραιτηθέντα Υφυπουργό Χρήστο Μπουκώρο, ο οποίος σε δημόσια συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό επιβεβαίωσε ότι είχε ενημερωθεί για την ύπαρξη στοιχείων εναντίον του και για τη μη υπουργοποίησή του, σε προηγούμενο χρόνο, εξαιτίας των στοιχείων αυτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκ μέρους σας γνώση πληροφοριών που ανάγονται στο απόρρητο των επικοινωνιών και των δικαστικών ερευνών και η ανάμειξή σας σε διακίνηση των πληροφοριών αυτών προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, προφανώς με πρωθυπουργική εντολή και προδήλως εκτός κάθε ορίου Κυβερνητικής και Πρωθυπουργικής δράσης, συγκροτεί σειρά ποινικών αδικημάτων, κακουργηματικής και

πλημμεληματικής φύσεως, ενώ επιβεβαιώνει και σημαντικό κομμάτι των κατηγοριών που ήδη έχουν διατυπωθεί από την Ευρωπαική Εισαγγελία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΡΩΤΑΣΘΕ

1. Η γνώση σας για τις συνομιλίες των βουλευτών και το περιεχόμενό τους προέρχεται από παρακολούθηση των βουλευτών ή από παρακολούθηση των απορρήτων ερευνών των εντεταλμένων οργάνων της Δικαιοσύνης ή και τα 2;

Για πόσους και ποιους βουλευτές συνολικά είχατε τις πληροφορίες αυτές ως προς τις συνομιλίες τους σχετικά με τα κακουργήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή και με άλλα θέματα και τι πράξατε σχετικά;

2. Σε ποια μορφή και πού διατηρούνται οι πληροφορίες που αφορούν τις σχετικές

συναντήσεις και επικοινωνίες σας με βουλευτές ως προς το περιεχόμενο των συνομιλιών τους; Έχουν αναφερθεί στις αρμόδιες Αρχές;

Αθήνα, 1/9/2025

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Κ.Ο. της Πλεύσης Ελευθερίας».