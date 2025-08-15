Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Χρόνια πολλά σε όλες και όλους και πρώτα στους πυροσβέστες που πέφτουν στη φωτιά

Το μήνυμα της

Κωνσταντοπούλου: Χρόνια πολλά σε όλες και όλους και πρώτα στους πυροσβέστες που πέφτουν στη φωτιά
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Το δικό της μήνυμα για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ιδιαίτερη αναφορά στους πυροσβέστες, «που πέφτουν στη φωτιά για να σώσουν ζωές, υπάρξεις, δάση, ζώα, βιός».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έγραψε σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης: 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μέσα απ´την καρδιά μου, χρόνια πολλά σε όλες και όλους, και πρώτα απ´όλους στους πυροσβέστες μας, που πέφτουν στη φωτιά για να σώσουν ζωές, υπάρξεις, δάση, ζώα, βιός.

Χρόνια πολλά και σε όλους τους ανθρώπους που αυθόρμητα έσπευσαν κι έγιναν οι ίδιοι προστάτες και προστάτιδες του συνανθρώπου, του απροστάτευτου ζώου, του δάσους.

Αυτή τη γιορτινή ημέρα, με τους πολλούς συμβολισμούς, ας αφιερώσουμε τη σκέψη και την πράξη μας σε όλους τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και σε εκείνους που με περίσσευμα ψυχής και δυνάμεων στέκονται στο πλευρό τους, με ανθρωπιά κι αλληλεγγύη.

Με ανθρωπιά κι αλληλεγγύη και με δουλειά πολλή, θα μπορέσουμε κάποτε, σύντομα, να γιορτάσουμε χωρίς άλλες πληγές. Χρόνια Πολλά! ΖΚ».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κακλαμάνης: “Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα”
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: “Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα”

Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα τονίζει στο μήνυμά του, με αφορμή την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. «Η σημερινή ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, αποτελεί κορυφαία στιγμή πίστης και εθνικής ενότητας για τον λαό μας» […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ