Κωνσταντοπούλου: «Συνταγματική η επιστολική ψήφος, απαιτούνται όμως και άλλα εχέγγυα»

Δεν τίθεται θέμα να παρουσιάζεται η επιστολική ψήφος και η κατοχύρωση της, ως μια αντισυνταγματική πρωτοβουλία, είναι η θέση που εξέφρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχαν υποβληθεί από την αντιπολίτευση.

«Είναι και κάπως παράφωνες οι αναφορές στο σύνταγμα και στη λαϊκή κυριαρχία από πολιτικές δυνάμεις που είτε περιφρόνησαν την λαϊκή ετυμηγορία του πρόσφατου δημοψηφίσματος είτε από δυνάμεις που δεν αναγνώρισαν ουδέποτε την αξία του συντάγματος», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Πλεύση Ελευθερίας θεωρεί ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι κορυφαίος ο προβληματισμός μας, για την κατάργηση της δυνατότητας ψήφου στα εκλογικά τμήματα για τους Έλληνες του εξωτερικού. Καλούμε την κυβέρνηση, μέχρι τέλους, να αναθεωρήσει αυτή την προσέγγιση, και η επιστολική ψήφος να ισχύσει παράλληλα με την δυνατότητα ψήφου στα προξενεία, εκεί όπου υπήρχε. Αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία που επικαλείται η κυβέρνηση να οργανώσει εκλογικά τμήματα που δεν είχαν λειτουργήσει, αλλά δεν δεχόμαστε εκεί που έχει γίνει κατ΄ επανάληψη η εκλογική διαδικασία πως δεν μπορεί να γίνει τώρα», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ζήτησε επίσης ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, για φοιτητές και εποχικά εργαζόμενους, ώστε να ψηφίζουν εκεί που βρίσκονται. Παράλληλα, είπε ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου, όπως η εξατομικευμένη παράδοση του φακέλου στον εκλογέα και ότι πρέπει η κυβέρνηση να εξασφαλίσει προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Αναφερόμενη στην τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, στους εκτός της επικράτειας, και στις εθνικές εκλογές, η Ζωή Κωνσταντόπουλου είπε πως δεν είναι εύστοχη επιλογή από την κυβέρνηση. «Είναι και εκπρόθεσμη, και αναπλαισιώνει όλη τη συζήτηση και τελικά θα μετατρέψει μια διαδικασία πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές διαδικασίες, σε διαδικασία που θα εμπνεύσει ακόμα μεγαλύτερη καχυποψία. Έχουμε ήδη αρκετούς λόγους καχυποψίας, για τις εκλογικές διαδικασίες», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και εξήγησε: «η δική μας βούληση δεν αλλάζει. Θεωρούμε την επιστολική ψήφο δικαίωμα και δεν υπάρχει για εμάς ζήτημα αντισυνταγματικότητας του αρχικού νομοσχεδίου, υπάρχει ζήτημα εκπροθέσμου της τροπολογίας, υπάρχει ζήτημα εμπέδωσης μιας συνθήκης εμπιστοσύνης για τον τρόπο που διαλεγόμαστε για τόσο σοβαρά πράγματα. Η Πλεύση Ελευθερίας, εφόσον φέρετε νομοσχέδιο εκλογικού νόμου, για το ίδιο δικαίωμα που ψηφίζουμε για τις ευρωεκλογές να καθιερωθεί και εθνικές εκλογές, πάλι θετικοί θα είμαστε. Μην επιμείνετε τώρα στη διαδικασία της τροπολογίας, θα δυναμιτίσετε τη συζήτηση και δεν θα βγει κερδισμένη η δημοκρατία».

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Παρασκευή: Δύο 17χρονοι έστησαν διαδικτυακή “παγίδα” σε 41χρονο παιδόφιλο – Γιατί συνελήφθησαν

Πρόεδρος της PACE ο Θοδωρής Ρουσόπουλος – “Μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας”, λέει ο Μητσοτάκης