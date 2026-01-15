Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ζητώ συγγνώμη από την κα Πέρκα – Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συγγνώμη από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα ζητά και δημοσίως με ανάρτησή του στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή το περιστατικό στη Βουλή.

Παράλληλα, δήλωσε πως απευθύνθηκε «με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές…ήταν λάθος και το αναγνωρίζω».

Ολόκληρη η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού έχει ως εξής: «Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές. Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως. Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω.»

