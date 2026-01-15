Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Άγριο κόντρα Κυρανάκη και Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας»

Ένταση ανάμεσα στις δυο πλευρές

Άγριο κόντρα Κυρανάκη και Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας»
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:47

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης 15/1 στην Βουλή όταν σημειώθηκε άγριο επεισόδιο ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Hellenic Train ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκνευρίστηκε από το γεγονός ότι η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα άρχισε να φωνάζει και να τον διακόπτει.

«Σταματήστε να τσιρίζετε. Έχετε πολύ θράσος για πρώην γ.γ του Μεταφορών που ξεπούλησε τον ΟΣΕ να τσιρίζετε» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι «για το Θεό, μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση, η Πέτη Πέρκα είπε «είναι σεξιστικό. Σε έναν άντρα δεν θα το ελεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό, το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, “πήγαινε στην κουζίνα σου”. Άσχετος και αγενής».

