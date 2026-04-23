Μητσοτάκης: Ο Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα

Συνέντευξη στο Breitbart News παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας μεταξύ άλλων για την ελληνική φιλοξενία που περιμένει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο Breitbart News στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, μιας ετήσιας συνάντησης παγκόσμιων ηγετών που πραγματοποιείται εδώ στα βουνά της Ελλάδας.

Η συνέντευξη του Μητσοτάκη έρχεται περίπου ένα χρόνο αφότου δήλωσε στο Breitbart News , αμέσως μετά την επιβολή δασμών παγκοσμίως από τον Τραμπ την Ημέρα της Απελευθέρωσης, κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, ότι ολόκληρος ο κόσμος έπρεπε να παραμείνει ήρεμος και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατέληγαν σε μια εμπορική συμφωνία σύντομα μετά από αυτήν, η οποία θα ήταν «win win» για όλους. Τελικά είχε δίκιο σε αυτό το μέτωπο, καθώς μόλις λίγους μήνες αργότερα, οι ΗΠΑ και η ΕΕ κατέληξαν σε μια συμφωνία που υπέγραψαν ο Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , όταν ο Τραμπ βρισκόταν στη Σκωτία, στο θέρετρο γκολφ του στο Τέρνμπερι, τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Τώρα, ο Μητσοτάκης κάνει ξανά την εμφάνισή του, πιέζοντας για την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν και την επαναφορά της σταθερότητας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, λέγοντας στο Breitbart News σε αυτή την αποκλειστική συνέντευξη ότι ελπίζει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Ο Μητσοτάκης είπε επίσης ότι συμφωνεί με τον Τραμπ ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά τώρα που ο Τραμπ έχει σημειώσει στρατιωτική επιτυχία στο Ιράν, η κατάσταση στρέφεται προς τις οικονομικές επιπτώσεις και η ελπίδα είναι ότι η διπλωματία θα νικήσει από εδώ.

«Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε επίσης κάποιο είδος συμφωνίας σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επειδή φυσικά ανησυχούμε όλοι αρκετά για τις οικονομικές επιπτώσεις», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News. «Φυσικά, εμείς, από την αρχή, είπαμε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και ως χώρα στην περιοχή ανησυχούμε πάντα πολύ για την αποσταθεροποιητική επίδραση που είχε το Ιράν, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να ανησυχούμε αρκετά για τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης».

Η αρχική εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, μια διετή παύση των εχθροπραξιών, έληξε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά ο Τραμπ ανακοίνωσε μια επ’ αόριστον παράταση αυτής της εκεχειρίας μετά τη λήξη της. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς στην Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, στις αρχές της εκεχειρίας, δεν κατέληξαν σε συμφωνία και ο Βανς δεν επέστρεψε στην Ισλαμαμπάντ, όπως ανέμεναν ορισμένοι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, για να συνεχίσει αυτές τις συνομιλίες. Αλλά η ελπίδα είναι ότι μεγάλο μέρος του πλαισίου που διαπραγματεύτηκαν μεταξύ των δύο πλευρών τις φέρνει πιο κοντά σε μια μεγαλύτερη συμφωνία από ό,τι φαίνεται δημόσια σε αυτό το σημείο, και ενώ μια συμφωνία μπορεί να παραμείνει άκαρπη για κάποιο χρονικό διάστημα, υπάρχει ελπίδα παγκοσμίως, ειδικά εδώ στην Ελλάδα – το πλησιέστερο μεγάλο ευρωπαϊκό έθνος στη Μέση Ανατολή – ότι η σταθερότητα μπορεί να επιστρέψει γρήγορα τώρα.

Ο Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο Ιράν και με το Στενό του Ορμούζ καταδεικνύει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ πιο ανεξάρτητη από τον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα ξεκινά την εξερεύνηση φυσικού αερίου στα ανοικτά των ακτών της για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες χάρη σε συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες όπως η Exxon-Mobil και η Chevron. Η Ελλάδα, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, έχει αγκαλιάσει την ώθηση προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, ενώ σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης, έχει ακολουθήσει το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Τραμπ στην πραγματοποίηση γεωτρήσεων και εξερεύνησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας όπως το φυσικό αέριο.

«Φυσικά, αυτό είναι επίσης ένα κάλεσμα αφύπνισης για την Ευρώπη να είναι πολύ πιο ρεαλιστική και ρεαλιστική όσον αφορά την ενεργειακή μας μετάβαση», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News. «Και πάλι, είμαστε υποστηρικτές τόσο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και του φυσικού αερίου, οπότε έχουμε αποδείξει ότι μπορείς πραγματικά να κάνεις και τα δύο και γι’ αυτό έχουμε επίσης προχωρήσει με το πρόγραμμα εξερεύνησής μας. Θα έχουμε την πρώτη μας εξερεύνηση τα τελευταία 40 χρόνια από την Exxon – και θα υπάρξουν περισσότερες από την Chevron. Θέλουμε λοιπόν να συμβαδίσουμε με τις αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες και προσβλέπουμε στις ΗΠΑ ως αξιόπιστο προμηθευτή φυσικού αερίου σε λογικές τιμές».

Ο Μητσοτάκης απέρριψε επίσης την ιδέα ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται περαιτέρω λόγω του πολέμου στο Ιράν. Υποστήριξε ότι «τελικά» θα φέρει τις δύο δυνάμεις ακόμη πιο «πιο κοντά» από ό,τι πριν.

«Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η κρίση θα πρέπει τελικά να φέρει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πιο κοντά», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News. «Παρά τις αναταραχές και τον θόρυβο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ουσιαστικά η διατλαντική συμμαχία -αν κοιτάξετε τι συμβαίνει αλλού, τι συμβαίνει στην Κίνα- έχει ακόμα πολλά να προσφέρει, και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπροσαρμοστεί κάνοντας περισσότερα στην άμυνα, ας γίνει. Θα είναι το σωστό. Το έχουμε κάνει στην Ελλάδα, αλλά το κάνουν και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε επίσης συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τις αμυντικές μας δαπάνες και πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας, επειδή στο παρελθόν έχουμε ηγηθεί όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, αλλά η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εις βάρος της κοινωνικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας και της ασφάλειας του εφοδιασμού».

Όσον αφορά συγκεκριμένα τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μητσοτάκης τόνισε ότι οι δύο χώρες δεν ήταν ποτέ πιο κοντά. Ο Τραμπ έχει μιλήσει θερμά για την Ελλάδα πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της περσινής απάντησης στην τελευταία συνέντευξη του Μητσοτάκη στο Breitbart News, αλλά και ξανά στον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ελλάδας στον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα. Όπως έχει αναφέρει το Breitbart News, οι απεσταλμένοι των δύο χωρών μεταξύ τους λένε το ίδιο πράγμα: Ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι πιο κοντά από ποτέ. Και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία βρίσκεται επίσης εδώ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, επιβεβαίωσε στο Breitbart News, παρακολουθώντας ζωντανά ένα πάνελ, ότι ο πρόεδρος έρχεται στην Ελλάδα φέτος και πολύ σύντομα.

Ο Μητσοτάκης είπε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να περιμένει μια πολύ θερμή υποδοχή στην Ελλάδα και σημείωσε ότι οι Έλληνες είναι γνωστοί για τη φιλοξενία τους.

«Λοιπόν, σίγουρα θα περιμένετε ότι θα περάσει καλά», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να περιμένει ο Τραμπ όταν έρθει να επισκεφθεί την Ελλάδα. «Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Αλλά έχω συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Τραμπ. Είμαι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που τον γνώρισαν κατά τη διάρκεια της επίδοσης Τραμπ. Οπότε γνωρίζετε ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ περήφανοι για τη φιλοξενία μας».

Ο Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους βαθείς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ – οι Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών στράφηκαν στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία για να σχηματίσουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο αγώνας της Ελλάδας για ανεξαρτησία εμπνεύστηκε από τον αγώνα της Αμερικής μερικές δεκαετίες νωρίτερα – για να σημειώσει ότι οι δεσμοί είναι ισχυροί και μόνο ενισχύονται. Είπε επίσης ότι ο ενεργός ρόλος της Ελλάδας σε αυτήν την περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο βοηθά στην γεωπολιτική προώθηση των συμφερόντων του δυτικού πολιτισμού παγκοσμίως, γεγονός που βοηθά, φυσικά, στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων.

«Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι φέτος γιορτάζουμε 250 χρόνια από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News. «Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε πίσω ιστορικά. Θέλω να πω, οι Ιδρυτές Πατέρες εμπνεύστηκαν από Έλληνες στοχαστές και ο πόλεμος της ανεξαρτησίας μας εμπνεύστηκε από τον αγώνα σας για ελευθερία. Υπάρχει λοιπόν ένα κοινό νήμα που συνδέει την ιστορία των δύο χωρών. Μίλησα γι’ αυτό όταν απευθύνθηκα στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Αλλά αυτή η ιστορία γίνεται και πάλι επίκαιρη σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν πολύ ισχυροί δεσμοί που φυσικά μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Η Ελλάδα είναι πλέον μια χώρα που παίζει πολύ, πολύ ενεργό ρόλο σε μια περιοχή που έχει τις δικές της προκλήσεις. Έχουμε μια στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς με όλες τις αραβικές χώρες, είμαστε το φυσικό σημείο εισόδου για το έργο IMEC στην Ευρώπη. Έτσι, και πάλι, δεν πρόκειται μόνο για τις ΗΠΑ και την Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή χώρα που είναι σύμμαχος και ιστορικός σύμμαχος των ΗΠΑ, αλλά που μπορεί επίσης να παίξει πολύ ενεργό ρόλο σε μια περιοχή που θα έπρεπε να είναι αρκετά σημαντική για τα συμφέροντα των ΗΠΑ».

Σχετικά με την ενεργειακή εξερεύνηση, ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι συμφωνίες που έχει κάνει η Ελλάδα με την Exxon-Mobil και την Chevron -δύο κορυφαίες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες- έχουν ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση των έργων στις αρχές του επόμενου έτους.

«Θα κάνουμε μια πρώτη πράξη εξερεύνησης», είπε ο Μητσοτάκης. «Έχουμε υπογράψει όλα τα συμβόλαια. Θα πραγματοποιηθεί τους πρώτους τρεις μήνες του 2027—άρα αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει. Αυτή είναι η πρώτη εξερεύνηση μετά από περισσότερα από 40 χρόνια. Αν είναι επιτυχής, θα αλλάξει τα δεδομένα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, επειδή η Ευρώπη θα χρειάζεται φυσικό αέριο για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό. Η Chevron που δραστηριοποιείται νότια της Κρήτης είναι πολύ σημαντική γεωπολιτικά, αλλά και από ενεργειακής άποψης. Φυσικά, το γεγονός ότι είμαστε σημείο εισόδου για το αμερικανικό LNG μέσω των υποδομών μας και μπορούμε να προμηθεύσουμε LNG σε όλους τους γείτονές μας μέσω του κάθετου διαδρόμου είναι ένα πολύ οραματικό έργο. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά προσφέρουμε τις υποδομές μας ως Ελλάδα και υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες που πρέπει να καλυφθούν όσον αφορά την τιμολόγηση. Αλλά το όραμά μου είναι ότι αυτός ο διάδρομος πρέπει να είναι και θα μπορούσε να είναι πολύ ανταγωνιστικός. Μπορούμε να προσφέρουμε ενεργειακή ασφάλεια στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος της Ελλάδας ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά ξεπερνούν τις παραδοσιακές αμυντικές συμφωνίες που είχαμε με τις ΗΠΑ, εννοώ όλα όσα υπάρχουν ήδη—και Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό—αλλά επιδιώκουμε να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο, εξετάζοντας την κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συνομιλιών με τους μεγάλους υπερ-κλιμακωτές που δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα. Επομένως, εξακολουθώ να βλέπω πολλές δυνατότητες σε αυτή τη σχέση. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό εδώ και πολύ καιρό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Εκτός από όλα αυτά, ο Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ο πόλεμος του Ιράν έχει τη σαφή δυνατότητα να βοηθήσει στην πρόοδο ενός έργου για το οποίο η Ελλάδα ενδιαφέρεται βαθιά – του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης – να προχωρήσει. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την IMEC μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 ήταν η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των αραβικών κρατών του Κόλπου και του Ισραήλ λόγω της κατάστασης στη Γάζα. Ωστόσο, από τότε που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στα αραβικά κράτη του Κόλπου αδιακρίτως – έχει πυροδοτήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλα – αυτό που συνέβη είναι ότι τα κράτη του Κόλπου μπορεί να πλησιάσουν πραγματικά προς την επίτευξη θερμότερων σχέσεων με το Ισραήλ. Ο Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι για να συμβεί αυτό, η συμφωνία για τη Γάζα πρέπει να προχωρήσει και να συνεχίσει να επιλύει την κατάσταση εκεί.

«Για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε επίσης να προχωρήσει το σχέδιο για τη Γάζα και τελικά να αντιμετωπίσουμε το παλαιστινιακό ζήτημα», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News. «Υποστηρίζουμε μια λύση δύο κρατών. Έχουμε ασκήσει κριτική στο Ισραήλ και είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ. Έχουμε ασκήσει κριτική στο Ισραήλ όσον αφορά τον Λίβανο. Είμαστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι υπάρχει εκεχειρία. Έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίες μας ως μεσολαβητές ή ως τόπος συνάντησης αυτών των χωρών, επειδή έχουμε την εμπιστοσύνη των Λιβανέζων, έχουμε την εμπιστοσύνη των Παλαιστινίων και την εμπιστοσύνη των Ισραηλινών. Δεν υπάρχουν λοιπόν πολλές χώρες που μπορούν πραγματικά να το ισχυριστούν αυτό, έχουμε επίσης την εμπιστοσύνη όλων των αραβικών χωρών. Όσον αφορά τη Γάζα, πρέπει να προχωρήσουμε από το πρώτο στάδιο στο δεύτερο στάδιο και, ελπίζουμε, στο τρίτο στάδιο – και θα μπορούσαμε να παίξουμε έναν ρόλο».