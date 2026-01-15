Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ζήτησε συγγνώμη στην Πέτη Πέρκα και πήρε πίσω την έκφραση «εδώ δεν είναι η κουζίνα σου» (Βίντεο)

Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για την έκφραση που προκάλεσε αντιδράσεις στη Βουλή ζήτησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Hellenic Train ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε συνομιλία που είχε με τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι ήταν λάθος αυτό που είπε.

Μάλιστα, την πήρε πίσω, ζητώντας να καταγραφεί και αυτό στα πρακτικά.

Το χρονικό της έντασης στη Βουλή

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης 15/1 στην Βουλή όταν σημειώθηκε άγριο επεισόδιο ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Hellenic Train ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκνευρίστηκε από το γεγονός ότι η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα άρχισε να φωνάζει και να τον διακόπτει.

«Σταματήστε να τσιρίζετε. Έχετε πολύ θράσος για πρώην γ.γ του Μεταφορών που ξεπούλησε τον ΟΣΕ να τσιρίζετε» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι «για το Θεό, μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση, η Πέτη Πέρκα είπε «είναι σεξιστικό. Σε έναν άντρα δεν θα το ελεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό, το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, “πήγαινε στην κουζίνα σου”. Άσχετος και αγενής».