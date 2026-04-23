11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης

Οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που συντόνισε ο συγγραφέας Pranjal Sharma, India Innovates, στα πλαίσια του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς στις 22-25 Απριλίου.

«Βρισκόμαστε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια φάση στρατηγικής αναπροσαρμογής στρέφοντας ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον μας προς την Ινδία, καθώς οι παραδοσιακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν αυξημένη μεταβλητότητα και οι γεωπολιτικές πιέσεις εντείνονται», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Ινδίας αποκτά για την Ευρώπη συνολικά κομβική σημασία, καθώς εκτιμάται ότι θα καλύπτει έως και το 99% των εξαγωγών και θα περιλαμβάνει κρίσιμους τομείς όπως η βιομηχανία, η γεωργία, η άμυνα, οι επενδύσεις και η κινητικότητα. «Η βασική πρόκληση πλέον είναι να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της, ώστε να ενισχύσουμε ουσιαστικά τους διμερείς οικονομικούς δεσμούς», συμπλήρωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι στην νέα στρατηγική που έχει χαράξει η Eurobank, βλέπουν τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο ως βασικές πύλες εισόδου για ινδικές επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε λιμάνια, υποδομές και logistics. Σε λιγότερο από έναν μήνα, όπως είπε ο κ.Καραβίας «εγκαινιάζουμε το Γραφείο Αντιπροσωπείας μας στην Ινδία, στη Βομβάη, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα την ίδια περίοδο. Η επίσημη αυτή επίσκεψη αποτελεί ένα ακόμη σαφές μήνυμα της πολιτικής βούλησης για την ταυτόχρονη ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Eurobank καθίσταται η πρώτη ελληνική και κυπριακή τράπεζα με φυσική παρουσία στην ινδική αγορά».

«Τα εγκαίνια του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία θα προηγηθούν μιας σειράς σημαντικών επιχειρηματικών ανακοινώσεων, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνεργασίες στον τομέα της κινηματογραφικής βιομηχανίας (Bollywood), πρωτοβουλίες στον χώρο της εκπαίδευσης, συγκεκριμένες επιχειρηματικές δράσεις, καθώς και την ενεργοποίηση του συστήματος συναλλαγών UPI στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Eurobank με την NPCI International Payments. Πρόκειται για την πρώτη τραπεζική υλοποίηση της υπηρεσίας UPI στην Ευρώπη για διασυνοριακές πληρωμές, με τη Eurobank να είναι η πρώτη τράπεζα που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα», πρόσθεσε επίσης.

«Στην Ινδία βλέπουμε ολοένα και περισσότερο την Ευρώπη ως έναν σημαντικό επενδυτικό προορισμό, σε μια περίοδο που η ινδική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και εισέρχεται σε νέα φάση. Από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο, περιορίζοντας την ακραία φτώχεια και ενισχύοντας την ευημερία, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον μια έντονη «δίψα» για περαιτέρω ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα: επιχειρηματικό, κυβερνητικό και κοινωνικό», τόνισε ο κ. Gautam Chikermane, αντιπρόεδρος, Observer Research Foundation, Ινδία.

Σημείωσε ότι το ενδιαφέρον της χώρας του προσανατολίζεται κυρίως σε τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία, οι τραπεζικές και ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ επενδύει ήδη δυναμικά σε υποδομές, όπως λιμάνια και αεροδρόμια. «Ταυτόχρονα, λειτουργούμε με ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στην ταχύτητα και ευελιξία», συμπλήρωσε.

«Παρά το ισχυρό ενδιαφέρον μας, αναγνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω δασμολογικών εμποδίων και σύνθετων ρυθμιστικών πλαισίων. Πιστεύουμε ότι, εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς μεγαλύτερη ευελιξία, υπάρχει ο κίνδυνος να αναζητηθούν εναλλακτικές αγορές για τις ινδικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε.